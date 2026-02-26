Móviles de gama media que tienen poco que envidiar a un tope de gama

Una creencia muy extendida es que, para tener una experiencia totalmente satisfactoria en lo que se refiere a fluidez absoluta, calidad de pantalla y cámaras fotográficas, hay que invertir más de mil euros en la compra de un móvil. Algo que se ha demostrado que ya no es necesario, ya que con un presupuesto inferior podemos acceder a todo esto.

Potencia bruta y optimización

Con un precio que ronda los 600 euros, dispositivos como Google Pixel 10a, el Nothing Phone (3) y el Xiaomi 15T Pro, nos ofrecen todo eso y más. Aunque para cumplir con nuestras expectativas han tenido que recortar en recursos. La pregunta es si esto afecta a nuestra decisión a la hora de elegir su compra.

Gama de Google Pixel 9a | Google

Donde no han recortado ha sido en prestaciones; la apuesta de Xiaomi es incluir procesadores potentes, por lo que estos recortes no los notamos en el rendimiento. En el caso de Google, el Pixel 10a destaca por la integración de la inteligencia artificial, así como por una gran fotografía.El Nothing Phone, opta por un rendimiento sólido a la vez que eficiente, en el que se prioriza su sistema operativo y la interfaz Glyph.

El Xiaomi 15T Pro | Xiaomi

Donde sí se nota es en la propia construcción de estos modelos, en los que se usan materiales como el policarbonato y el aluminio reciclado; aunque es resistente, pierde las características que nos ofrecen los acabados de los modelos de más alta gama, como es el caso de Google. Xiaomi opta por sacrificar la protección IP68 e incluir marcos de plástico simulando metal, manteniendo el cristal trasero. El diseño transparente y los LED traseros del Nothing Phone le dan un aspecto único, aunque sí lo notaremos en lo que se refiere al panel LTPS.

A pesar de los recortes, el Pixel 10a mantiene la calidad de sus cámaras; a pesar de montar sensores más viejos, lo compensa con creces con software de procesado mágico. Aunque algo que no pasa desapercibido en todos estos modelos, es que dependen del zoom digital, dejando a un lado el digital. En lo que respecta a las baterías y las opciones de carga, cabe destacar la carga rápida que nos ofrece Xiaomi en el 15T, aunque desaparece la carga inalámbrica, algo que sí conserva el Notting Hill.

El software es otro de los aspectos importantes en los que debemos fijarnos; con siete años de actualizaciones, el Google Pixel 10a se convierte en una de las mejores inversiones, además de disfrutar de Android puro. A diferencia de la oferta de Xiaomi cargada de bloatware preinstalado. Mientras que Nothing cuenta con un diseño limpio y estético en su capa de personalización, NothingOS.

En definitiva, tres móviles que nos ofrecen un alto rendimiento renunciando a algunas funciones, sin las que podemos vivir. Aunque debemos identificar nuestras necesidades para elegir el mejor modelo, siendo el Píxel 10a ideal para los amantes de la fotografía que buscan durabilidad en sus dispositivos. Si eres de los que les gusta jugar y necesitas que la batería cargue rápido, tu móvil es el Xiaomi 15T. Para los que valoran el diseño, la carga inalámbrica y una interfaz diferente, la elección segura es el Nothing Phone.