Así puedes ver este fin de semana la alineación de 6 planetas en el cielo

Marzo está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, astronómicamente hablando queda lo mejor de febrero: una alineación planetaria de nada más y nada menos que seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Te contamos los detalles.

Lo cierto es que es bastante común ver en el cielo dos o tres planetas en una noche despejada. Sin embargo, cuando hablamos de cuatro planetas o más se trata de un fenómeno muy poco frecuente.

Antes de nada, debemos tener claro que una alineación planetaria no quiere decir que los planetas estén alineados perfectamente en el espacio con respecto al Sol. Lo que ocurre es una coincidencia visual desde la Tierra.

¿Se pueden observar todos los planetas?

De los seis planetas que forman la alineación, a simple vista podrán verse cuatro: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Venus va a ser el más fácil de localizar porque brilla intensamente y se distingue antes de que la luz del día desaparezca por completo.

Júpiter también llamará la atención por su luminosidad, mientras que Saturno mostrará un tono amarillento constante. Mercurio será el más difícil de observar porque aparecerá muy cerca del horizonte y solo durante unos minutos antes de ocultarse.

Para ver Urano y Neptuno será necesario utilizar prismáticos potentes o un telescopio, ya que están más lejos.

Este fenómeno astronómico tendrá lugar este sábado 28 de febrero justo una hora después del atardecer. Sin embargo, en España este suceso se producirá entre las 5:00 y las 7:00 horas de la madrugada del domingo 1 de marzo (aunque los primeros días de marzo también se podrá apreciar).