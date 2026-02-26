Filtrada otra bestia de Redmi, ¿el futuro Redmi K90 Pro?

Redmi está preparando un nuevo smartphone de alta gama, uno de los varios que tiene en camino, y parece que ahora se han filtrado las potentes características de unos de esos teléfonos que están por venir. Y desde luego por lo que nos dice esta filtración va a ser un teléfono con unas de las mejores fichas técnicas de su categoría. La filtración proviene de una fuente de total confianza y credibilidad, como es Digital Chat Station en China.

¿Un futuro móvil gaming?

Esta se encontrará capitaneada por el procesador Snapdragon 8 Elite, uno de los más potentes del momento, y que ubica este teléfono en la gama alta. Aunque el filtrador no menciona directamente este modelo, sí que se puede presumir que puede formar parte de esta gama gracias a sus características. Por otro lado, el nuevo teléfono obtendría una batería de gran tamaño, especialmente grande, de 8000mAh. A la hora de rendir, contaría con una ayuda extra, como un ventilador integrado para poder disipar todo el calor que puede generar cuando le exigimos su máximo rendimiento, que es especialmente potente.

La publicación de Digital Chat Station | Digital Chat Station Weibo

Pero hay más, porque el filtrador ha desvelado que contará con una tasa de refresco muy elevada, así como unos altavoces duales simétricos para un sonido más envolvente, o un lector de huellas ultrasónico. Y también contaría con resistencia frente al agua y el polvo bastante elevada. Por otro lado también menciona que contará con varios periféricos específicos. En base a estas características, tenemos más bien la sensación de que será un perfecto móvil gaming.

Teniendo en cuenta no solo el potente procesador, sino también por la alta tasa de refresco o el ventilador integrado y los altavoces especiales, que sin duda alguna son más propios de uno de estos móviles pensados para jugar con el máximo rendimiento y medios. Que sea el futuro Redmi K90 Pro es solo una especulación, porque actualmente conocemos los Redmi K90, K90 Pro Max y está en camino el K90 Ultra.

Y lógicamente el único que faltaría de la gama por llegar sería ese modelo Redmi K90 Pro, aunque no quiere decir ni mucho menos que vaya a llamarse tal cual. Ya que podría tener una vertiente marcadamente gaming, y de ahí su lanzamiento más tarde. Lo que es seguro es que en caso de llegar a Europa lo hará probablemente bajo la marca POCO. Lo que es evidente es que este móvil no pasará desapercibido y se va a erigir como uno de los móviles del ecosistema Xiaomi con mejor relación de prestaciones y precio.

El más potente de esta gama por el momento es el Redmi K90 Pro Max, lanzado el pasado mes de octubre, con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y que por cierto, tenía una gran batería, pero inferior en capacidad a la del modelo que se ha filtrado ahora. Uno de los puntos fuertes que podría ofrecer el nuevo Redmi K90 Pro podría ser la integración de un gran altavoz de Bose, ubicado en el módulo de cámara, como hemos visto en el modelo Pro Max lanzado recientemente.