La NASA revela la identidad del astronauta que enfermó en el espacio y obligó a adelantar el regreso a la Tierra

La NASA ha hecho pública la identidad del astronauta que sufrió un problema médico a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) y que obligó a adelantar el regreso de su misión, la Crew-11, a la Tierra. Se trata del comandante Mike Fincke, cuya situación se había mantenido en confidencialidad hasta ahora.

Aunque la agencia espacial no planeaba revelar su identidad, el propio afectado ha decidido contarlo unas semanas después de su regreso a la Tierra. En el comunicado publicado en X, la NASA destaca que esta información ha sido desvelada a petición del propio astronauta.

El incidente tuvo lugar a principios de enero, cuando Fincke tuvo un problema médico que requirió atención urgente mientras formaba parte de una misión de larga duración en la EEI. Aunque ni se detalló ni se ha detallado qué le ocurrió, sí confirmó que la decisión de traer de vuelta a la tripulación se tomó por precaución y para garantizar que el astronauta pudiera recibir atención médica especializada lo antes posible.

Como consecuencia, la misión concluyó antes de lo previsto y la cápsula con la tripulación regresó a la Tierra siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Según explicó la NASA, el regreso se desarrolló con normalidad y Fincke fue atendido inmediatamente tras el aterrizaje.

El astronauta Mike Fincke | EFE

Ahora, el astronauta ha agradecido la rápida actuación de sus compañeros y del equipo médico en tierra, subrayando que la coordinación entre la estación y el centro de control fue clave para gestionar el incidente con éxito.

Para la NASA, la seguridad de los astronautas es su máxima prioridad y, aunque este tipo de situaciones médicas son poco frecuentes en órbita, existen planes específicos para responder ante cualquier eventualidad.

Así se mantuvo el anonimato

El 15 de enero, la cápsula Crew Dragon amerizó en el Pacífico con los cuatro tripulantes. Es entonces cuando la NASA puso en marcha una operación para evitar que se conociera la identidad del astronauta afectado. Para ello, llevó a los cuatro a un hospital de San Diego para que pasaran la noche y fueran evaluados por los servicios médicos. Al día siguiente, los cuatro volaron a Houston para reunirse con sus familiares. Unos días después, los tripulantes ofrecieron una rueda de prensa para hablar de los resultados de la misión, pero no se hizo ningún comentario sobre la identidad del afectado.

Ahora mismo, Fincke se encuentra "muy bien y continúo con el proceso de reacondicionamiento médico estándar que se hace tras un vuelo espacial en el Centro Johnson de la NASA, en Houston".

De no haber surgido este problema médico, los tripulantes de la Crew-11 habrían vuelto a la Tierra un mes después. En total, permanecieron en el espacio 167 días, pues llegaron a la EEI el pasado 2 de agosto.