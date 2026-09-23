Los Vivo X500, X500 Pro y X500 Pro Max se estrenan con lo más potente de MediaTek

Vivo ha presentado hoy sus nuevos topes de gama, los móviles que se codearán junto a los buques insignia más avanzados del mercado durante 2027. Se trata de tres nuevos smartphones, que destacan sobre todo por una extrema potencia, gracias a los nuevos procesadores de MediaTek, y a una cámara de primerísimo nivel, que una vez más vuelve a colarse entre las más completas del mercado. Vamos a conocer lo que nos ofrecen, con especial atención al modelo más avanzado, el Vivo X500 Pro Max.

Los primeros con la serie 9600 de los MediaTek Dimensity

Y es que los Vivo X500 Pro y X500 Pro Max estrenan por primera vez el procesador más avanzado de MediaTek, el nuevo Dimensity 9600 Pro, mientras que en el caso del Vivo X500 tenemos el Dimensity 9600M, que es básicamente el Dimensity 9500 del pasado año pero con otro nombre, no hay prácticamente diferencias con él. Por tanto, estos son los primeros en estrenar lo nuevo de MediaTek con proceso de fabricación de 2nm.

Los nuevos Vivo X500 | Vivo

Obviamente, la cámara es uno de los aspectos más destacados de estos teléfonos, ya que una vez más cuentan con lentes desarrolladas junto a ZEISS; lo que las coloca entre las mejores del mercado. El sensor principal de los modelos Pro es el Sony LYTIA L910, que ha sido desarrollado específicamente junto a Vivo. Además, el modelo Pro Max cuenta con una mejor estabilización óptica de imagen gracias a un sistema de grado gimbal, similar al de las cámaras con cardán.

El sensor de periscopio del modelo Pro Max es de 200 megapíxeles, un Samsung ISOCELL HP0, de algo más de una pulgada. Mientras que en el modelo Pro y estándar es de 64 megapíxeles Sony. El sensor ultra gran angular en los tres es el mismo de 50 megapíxeles. Delante, lso tres cuentan con el mismo sensor de 50 megapíxeles. En todos los casos, la cámara principal graba vídeo en resolución 8K.

Las pantallas de estos modelos son AMOLED, LPTO en los modelos Pro, y con tamaños de 6,59 en el modelo estándar, 6,36 en el Pro y 6,85 en el modelo Pro Max. Este último ofrece una gran resolución de 1440 x 3168 píxeles, muy elevada con una gran concentración de píxeles por pulgada. En todos los casos tenemos una tasa de refresco elevada de 144 Hz, aunque es en los Pro donde el panel LPTO permite que sea variable.

En cuanto a baterías, como no podía ser de otra forma, la capacidad es muy elevada, sobre todo en los modelos Pro. El Vivo X500 Pro Max tiene una de nada menos que 8000 mAh, mientras que el Pro se queda en unos suficientes 6510 mAh. Por otro lado, el modelo estándar nos ofrece unos más que suficientes 7500 mAh. Las potencias de carga en todos los casos son de 90 W con cables y de 40 W sin ellos.

Todos cuentan con el potente Wifi 7, así como Bluetooth 6.0. Hay NFC, puerto de infrarrojos, lector de huellas bajo la pantalla, en los tres casos ultrasónico, así como conector USB tipo C. Llegan con Android 17 bajo la capa OriginOS 7. Es de esperar que no tarden mucho en llegar a España, seguramente antes de que termine el año. De hecho, la propia marca ha confirmado que tanto el Vivo X500 Pro y el X500 Pro Max llegarán a Europa próximamente.