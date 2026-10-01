El Motorola Edge 70 Neo se filtra con un potente procesador de gama media

Motorola sigue lanzando nuevos dispositivos de gama media, y concretamente de los Edge 70, que cada vez son más numerosos. En este caso hablamos del Motorola Edge 70 Neo, que será un teléfono de gama media con una potencia notable gracias a un chip Snapdragon que se ha dejado ver en un popular test de rendimiento. Lo que nos hace primero tener una idea del potencial de este móvil, y en segundo lugar, de lo cerca que puede estar de llegar al mercado.

Con procesador Snapdragon

El futuro El Motorola Edge 70 Neo ha pasado ahora por el test de rendimiento de Geekbench, este suele estar orientado sobre todo al rendimiento gráfico de los dispositivos que pasan por él y, de paso, suelen mostrarnos detalles técnicos importantes que nos permiten hacernos una idea sobre lo que esperar de ellos. En este caso, en su paso por el test, ha mostrado cuál es exactamente el procesador con el que contará.

Este será un Snapdragon 7s Gen 3, que es uno de los más potentes que ofrece Motorola en la gama media. Este ha ofrecido un rendimiento de 2943 puntos en la prueba multinúcleo y de 723 puntos en la prueba de un solo núcleo. Aunque el nombre de marketing de este procesador de Qualcomm no aparece, sí se puede ver el modelo asociado a ese chip, como es el del QTI SM7635.

Este procesador cuenta con cuatro núcleos que funcionan a una velocidad de reloj de 1.80 GHz, tres a 2.40 GHz y un núcleo principal de 2.50 GHz. A esto acompaña una GPU Adreno 810. El procesador viene acompañado de 6 GB de memoria RAM, mientras wue la prueba se ha realizado con Android 16 como sistema operativo.

Como nos cuentan desde Gizmochina, parece que este procesador es el mismo que tiene el Motorola Edge 70 Plus, lo que podría dar una pista de que este teléfono pueda ser una versión de este modelo global para el mercado indio. Pero no es seguro, porque falta por conocer el resto de la ficha técnica, y en ese contexto puede ser la única coincidencia entre ambos, el chip, y el resto ser completamente distinto.

Este sería nada menos que el noveno modelo de la gama Motorola Edge 70, que es evidente que cada vez es más popular, lo que demuestra que Motorola cada vez apuesta más por ella. En cualquier caso, a nivel de diseño no creemos que haya novedades, ya que los otros ocho modelos tienen todos un diseño muy similar entre sí, así que este no debería ser la excepción, desde luego.

Ahora bien, saber qué es lo que va a hacer de este teléfono algo diferente, es algo que todavía no tenemos demasiado claro con lo que hemos conocido hasta ahora, pero apareciendo ya por Geekbench, lo normal es que salgamos de dudas con su lanzamiento a lo largo de las próximas semanas, entre este mes de septiembre y octubre.