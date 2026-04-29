Los Motorola razr 70 llegan a España con su atractivo diseño plegable

Motorola ha lanzado hoy en España varios smartphones de diferentes gamas, desde los Moto G más accesibles, a los Edge de gama media premium y por supuesto, los potentes Razr. Nos fijamos en estos, porque son sus móviles más exclusivos. Ya que nos ofrecen no solo un diseño plegable, sino unos acabados premium y exclusivos que hacen de ellos algunos de los teléfonos más innovadores del mercado. Una gama razr que ya es un clásico entre los móviles plegables de tiempo concha.

Precio y disponibilidad

Los nuevos razr 70 llegan a España en tres versiones diferentes, que son las siguientes. El razr 70 ultra 16GB+512GB estará disponible a partir de 1399€. El razr 70 8GB+256GB estará disponible a partir de 869€. El razr 70 plus de 12GB+256 GB estará disponible a partir de 1049€, mientras que el de 12GB + 512GB estará disponible a partir de 1149€.

Unos plegables de altísima gama

Sin duda alguna la estrella de esta nueva gama es el Motorola razr 70 ultra, que es el más avanzado técnicamente de los tres que llegan a nuestro país. Y es que cuenta con una potente pantalla externa de 4 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz y un brillo de 3000 nits, por tanto con las mejores especificaciones del mercado. La pantalla plegable tiene un tamaño de 6,96 pulgadas, y un potente brillo de 5000 nits de pico y una paleta de colores Pantone.

Motorola Razr Ultra | Motorola

Es muy rápido, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite con el que cuenta. Su cámara nos brinda un sensor principal de 50 Megapíxeles con tecnología LOFIC que captura hasta 6 veces más rango dinámico, un lente ultra gran angular y macro de 50 Megapíxeles, así como una cámara selfie en el interior de 50 Megapíxeles. Por último, su batería es de las más grandes del segmento, con capacidad de 5000 mAh y carga rápida de 68W.

Motorola Razr 70 Plus | Motorola

El Motorola razr 70 plus tiene una pantalla plegable diferente, de 6,9 pulgadas y tecnología AMOLED con Dolby Vision. Su potente procesador es un Snapdragon 8s Gen 3, mientras que la cámara de fotos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles. La cámara selfie es de 32 megapíxeles. Por último, el modelo más accesible es el Motorola razr 70. Tiene una batería de 4500mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Este nos ofrece una pantalla externa más pequeña, de 3,63 pulgadas, así como una pantalla plegable de 6,9 pulgadas. Es más bien un plegable de gama media, gracias a su procesador MediaTek Dimensity 7450X. La cámara de fotos nos ofrece la misma configuración de la variante Plus, mientras que la batería de 4800mAh con carga rápida de 30W y carga inalámbrica de 15W nos da energía para todo el día.

Todos llegan con Android 16 como sistema operativo, y las últimas funciones de IA de Motorola integradas con Google Gemini, así como Copilot o Perplexity. Además gracias a la IA transforman las fotografías con la posición Flex View que se usa como un trípode, asó como Camcorder Rotate to Zoom o Group Shot para lograr las mejores expresiones faciales de un grupo automáticamente, eligiendo siempre la mejor toma para cada uno de ellos, evitando los típicos ojos cerrados.