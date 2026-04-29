¿Picor nocturno? El gusano que te visita mientras duermes y vive en tu cama

Un pequeño gusano intestinal, prácticamente invisible a simple vista, sigue siendo hoy uno de los parásitos más extendidos entre los seres humanos. Se trata del Enterobius vermicularis, conocido popularmente como oxiuro, responsable de una infección frecuente especialmente en la infancia.

Este nematodo vive en el intestino grueso de las personas infectadas. Su ciclo de vida tiene una característica peculiar: durante la noche, las hembras adultas migran hacia la zona anal para depositar miles de huevos, lo que provoca un intenso picor. Esta molestia, aparentemente leve, es clave en la propagación del parásito.

Al rascarse, los huevos microscópicos se adhieren a las manos y uñas, desde donde pueden transferirse fácilmente a sábanas, ropa, juguetes o pomos de puertas. A partir de ahí, la transmisión se produce de forma sencilla cuando otra persona entra en contacto con estas superficies y, sin una correcta higiene, ingiere accidentalmente los huevos.

Los niños más pequeños constituyen el principal grupo de riesgo. La convivencia cercana en aulas, el contacto constante y unos hábitos de higiene aún en desarrollo crean el escenario perfecto para la transmisión. Desde estos entornos, el parásito puede extenderse fácilmente a las familias.

Los medicamentos eliminan los gusanos adultos, pero no los huevos, por lo que es necesario repetir la dosis tras unos días. Además, se recomienda tratar a todos los convivientes al mismo tiempo para evitar reinfecciones continuas.

A pesar de su carácter molesto, el oxiuro no suele causar complicaciones graves. Aún así, medidas básicas como el lavado frecuente de manos, mantener las uñas cortas y una correcta higiene doméstica siguen siendo las mejores herramientas para prevenir su propagación.