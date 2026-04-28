El Poco C81 Pro ya es oficial con una batería de 6000 mAh por apenas 85€

Hace unos días conocimos la nueva gama de los Poco C81, unos teléfonos de pantallas enormes, rozando las 7 pulgadas, y una ficha técnica realmente equilibrada para llegar al mercado con un precio muy competitivo. Ahora los chinos han lanzado una nueva variante, pero adaptada a los mercados globales, que se centra sobre todo en la batería, que es distinta, y también en el almacenamiento interno, vamos a conocer todas las novedades ya mismo.

Ficha técnica del Poco C81 Pro

El nuevo teléfono ha sido creado para el mercado global, y llegará a algunos de estos mercados. Con una pantalla muy grande, casi de tableta, ya que es de 6,9 pulgadas, rozando las 7, por lo que es un terminal grande en las manos, y perfecto para ver contenidos en una proporción generosa. Esta tiene tecnología LCD, y una resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles, con una tasa de refresco de 120Hz y 650 nits de brillo pico.

El teléfono tiene un procesador Unisoc T7250, que cuenta con 4GB de memoria RAM, en este caso no hay cambios, y sí hay un almacenamiento interno de 256GB, que es más elevado que el de los modelos estándar que se lanzaron hace unos días. Esta es por tanto una de las principales novedades de esta nueva variante del Poco C81.

Es una configuración de rendimiento humilde, sin más, no podemos esperar grandes alardes, pero es versátil para hacer muchas cosas con él diferentes en el día a día. La cámara de fotos es muy básica, ya que tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, mientras que el sensor para selfies es de solo 8 megapíxeles. Las fotos muestran un segundo sensor probablemente se trate de una lente auxiliar para el modo retrato.

La batería es otra de sus novedades, ya que la batería es de 6000 mAh, se queda a medias de la de 6300mAh del C81 o de la de 5200mAh del C81x. Por tanto es uno de los elementos diferentes, que seguramente venga motivado por su salto global, donde quizás sea necesaria otra tecnología de batería para que el dispositivo sea viable en estos mercados, seguramente con una batería de una doble celda. Tiene una potencia de carga de 15W.

Por tanto es un móvil que llega al mercado con mejoras sutiles en dos aspectos clave, como son la batería y el almacenamiento. El dispositivo cuenta con Bluetooth 5.2, Wifi de doble banda, NFC, y ranura para tarjetas microSD. Además cuenta con Android 15 e HyperOS 3. Lo mejor de todo, su precio, ya que su versión básica de 4GB+64GB tiene un precio de 84 euros al cambio. La versión de 4GB+128GB cuesta 93 euros y el de 4GB+256GB tiene un precio de 110 euros al cambio.