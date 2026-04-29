NUEVAS FUNCIONES
Gemini es más personal que nunca con las novedades que estrena en España
La IA de Google incorpora ahora potentes novedades para que se acuerde de cómo somos, lo que nos rodea, y evitar empezar de cero cuando la estrenamos y venimos de otras IA.
Publicidad
La IA generativa se ha convertido en una compañera inseparable para muchos de nosotros. Es increíble cómo problemas cotidianos que antes dejábamos en el limbo ahora los resolvemos con su ayuda, sus ideas y consejos. Aunque obviamente siempre debemos ser cautelosos con sus alucinaciones. Pero si algo nos gusta de la IA es que es personal, que nos puede ir conociendo y ofreciendo lo que necesitamos. En esa faceta Gemini es más completo que nunca, y ahora estrena en España numerosas funciones que van encaminadas a una funcionalidad más personal.
Las novedades de Gemini que llegan a España
Google quiere que sea más sencillo que nunca usar Gemini incluso si venimos de otros chatbots, para ello han estrenado en nuestro pais una herramienta para importar datos de otras aplicaciones de IA, para evitar que tengamos que empezar de cero cada vez que nso cambiamos a otro chatbot, ahora Gemini lo pone más fácil.
Con esta herramienta de importación se pueden enviar a Gemini información sobre nuestras circunstancias y contexto anterior, para que se ponga al día al instante y nos permita seguir donde lo habíamos dejado en nuestra anterior app de IA. De esta manera ya tendrá información precisa sobre quiénes y qué nos rodea, como el nombre de nuestros familiares, lugares importantes para nosotros, etc.
Para hacerlo, solo tenemos que ir a los Ajustes de importación, copiar una petición que hayamos sugerido, pegarla en nuestra IA actual para que genere un resumen de nuestras preferencias, y después pegar esa respuesta de vuelta en Gemini. Con todo ello l asistente analizará y guardará estos datos de forma segura al instante. Para hacerlo más fácil, incluso podemos subir un archivo ZIP con todo el historial de conversaciones procedente de otras plataformas de IA.
Con ello podremos buscar charlas antiguas y retomarlas en el mismo lugar donde las dejamos, y ahora directamente dentro de Gemini. Pero además es que ahora podemos añadir más recuerdos personales, gracias a la función que para Google es la más importantes de cuantas llegan ahora a España. Ese aprendizaje de conversaciones pasadas permite a Gemini aprender de nuestras conversaciones anteriores, recordando detalles y preferencias que hayamos compartido con anterioridad.
Esto lo notaremos en la planificación de eventos, ya que Gemini tendrá en cuenta nuestros gustos, si se los hemos dicho en otras conversaciones, para aconsejarnos sobre cómo organizarlos y qué temáticas utilizar. También nos puede hacer recomendaciones de lectura, por ejemplo si anteriormente le hemos dicho que nos resuma algún libro concreto. También nos sugerirá temas para crear contenido en base a nuestros gustos personales o intereses en YouTube.
No obstante si no queremos que recuerde cosas sobre nosotros, que no queden almacenadas en la nube, podemos desactivar estas funciones que vienen activas por defecto. Para ello podemos desactivar la memoria así:
- Accediendo a Ajustes
- Pulsando sobre contexto personal
- Y después sobre Memoria
Publicidad