El primer smartphone de OpenAI ya está en desarrollo

La IA es sin duda alguna la mayor revolución a la que nos enfrentamos como sociedad en décadas, muchas generaciones han tenido que enfrentarse a grandes cambios y nosotros no vamos a ser menos. Para bien o para mal, la IA marca el paso, y eso lo saben bien quienes la han puesto en nuestras vidas. Y el objetivo es sacarla de la nube, y como han hecho gigantes como Google, llevarla a los smartphones que nos acompañan todos los días y hacerlo de forma masiva. Por eso OpenAI, detrás de ChatGPT; ha pensado en desarrollar su propio smartphone, y de hecho ya está trabajando en eso precisamente según hemos conocido ahora.

Un smartphone con ChatGPT como principal aliciente

No ha sido cualquier filtrador, sino el reputado analista Ming-Chi Kuo, quien ha desvelado los detalles de este nuevo smartphone, que sería el primero desarrollado por la empresa liderada por Sam Altman. Este teléfono, según el analista, está siendo desarrollado junto a MediaTek y Qualcomm, con quienes está valorando la creación de un chip específico para el rol que quieren darle al dispositivo.

Obviamente hablamos de un móvil muy focalizado en la ejecución local de una IA potente, por lo que los planes de OpenAI podrían ser similares a los de Google con su chip Tensor G5, que está precisamente centrado sobre todo en ofrecer un gran rendimiento en lo referente a la IA generativa, y agéntica en un futuro cercano. Otro de los socios de OpenAI en el desarrollo de este nuevo teléfono sería Luxshare, que sería el encargado tanto en el diseño como en la fabricación del teléfono.

Lo revolucionario de este dispositivo estaría en la manera de usarlo. Parece que OpenAI no quiere ofrecer un móvil más, con una interfaz basada en apps como la que popularizaron los primeros iPhone y después Android. Sino que buscan ofrecer una experiencia única, basada en un flujo de tareas impulsadas por IA generativa. Esto lo veríamos ya en la pantalla de inicio, y todo el sistema giraría alrededor de una IA agéntica, donde quizás no necesitemos apps para hacer todo lo que le pidamos.

Según Kuo, este dispositivo necesitará entender de manera continua el contexto del usuario, lo que quiere decir, que el teléfono siempre tendría consciencia del entorno en el que se encuentra, y de las necesidades del usuario en cada momento, sin tener que interactuar de manera continua con el asistente, y que por tanto todo fluya de manera natural gracias a esa inteligencia artificial.

Por último hay que recordar que Jony Ive, el diseñador del icónico iPhone y tantos otros dispositivos de Apple, está a bordo del proyecto, y es el socio en el que Altman se ha apoyado para darle esa visión revolucionaria a sus futuros dispositivos. Sin duda es un enorme reto, ya que hasta ahora se ha demostrado que el consumidor es fiel a costumbres, y sacarlo de un sistema operativo tradicional por la IA se antoja muy complicado, pero expectantes nos encontramos acerca de lo que puedan crear.