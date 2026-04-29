Alexa+: estas dos novedades cambiarán para siempre tu relación con el asistente de IA

Amazon acaba de lanzar en España Alexa+, la evolución de su asistente de voz hacia un plano más inteligente, cercano y fluido, y básicamente su adaptación a los modelos de lenguaje de IA. Y la realidad es que en las primeras horas de uso te das cuenta que el cambio es brutal, y que hay dos funciones específicas que lo cambian todo, y que estamos seguros son solo la punta del Iceberg de todo lo que pueda estar por venir. Y es que con la IA detrás de Alexa+ podemos hacer de forma extremadamente fácil cosas que antes eran más tediosas.

El contexto alimentado por tus correos electrónicos

Esta es una de las principales novedades del asistente de voz, ya que ahora podemos enviar correos electrónicos a Alexa desde nuestra cuenta asociada a su vez a nuestra cuenta de Amazon, que a la postre es la de Alexa. Con esto el asistente gana contexto, por ejemplo, puede mandarle una receta de cocina determinada para que después nos la recuerde y nos diga paso a paso cómo se hace. Algo que no era tan sencillo de hacer con la anterior Alexa, ni mucho menos.

Enviando correos a Alexa+ | Amazon

Y da igual el formato de texto, puedes decirle que te lo lea todo de una vez, o que vaya paso a paso. Y así con miles de casuísticas, el horario del cole, los menús del comedor, los detalles del disfraz de carnaval, los detalles del a declaración de la renta que te envía tu asesor, mil cosas, todo lo que se te ocurra lo puedes enviar por correo a alexa@alexa.com. De esa manera iremos definiendo un contexto para el asistente, y al que podrá consultar si se lo pedimos.

La nueva gama de altavoces y pantallas Echo preparados para Alexa+ | Amazon

Esto nos brinda mucha más capacidad de interacción entre el asistente y nuestros eventos reales del día a día. Además podemos añadir direcciones de correo secundarias para que varias personas de la familia puedan alimentar de contexto al nuevo Alexa. Un cambio que nos parece el más revolucionario del nuevo asistente. Pero hay más.

Crear rutinas al instante y sin pantallas

Es otra de las grandes mejoras que notas cuando usas el asistente en su nueva versión. Ahora puedes pedirle que haga una rutina rápidamente, o lo que es mejor, modificarla. Si tienes varios ventiladores inteligentes en casa, puedes decirle sobre la marcha que añada o quite de la rutina de un determinado ventilador. Incluso puedes modificar o ampliar las frases que la activarán.

En esto el cambio es espectacular, ya que Alexa+ se muestra proactiva en todo momento y nos permite crear desde cero las rutinas o modificarlas a nuestro gusto, con solo pedírselo. Y todo de forma natural, entiende el contexto, lo que quieres pedirle, y rápidamente genera esas rutinas y cambios que vemos reflejados en la app. Por tanto, si no queremos, podemos hacer esos cambios sin tocar el smartphone, y eso es uno de los mayores avances que notas cuando usas el nuevo asistente.

De momento los usuarios Prime están accediendo a esta nueva Alexa+, aunque incluso entre ellos el acceso está siendo gradual, si tienes suerte de que el acceso anticipado esté disponible pronto, prueba estas porque vas a notar que lo cambian todo. Seguro que con el paso de los días vamos a ir conociendo más funciones sorprendentes, porque lo bueno de la IA, es que prácticamente no existen límites.