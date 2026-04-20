Los Huawei Pura 90, Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max ya son oficiales

La espera ha terminado, y Huawei por fin ha lanzado sus nuevos móviles de alta gama en China. Se trata de los nuevos Huawei Pura 90 y Pura 90 Pro. Unos móviles que a pesar de llegar una vez más sin Android, siguen levantando mucha expectación en occidente, por el extraordinario hardware que se espera de ellos. Ahora que son oficiales sabemos que cuentan con unas características de primer nivel y extraordinarias que no encontramos entre sus competidores.

Ficha técnica del Huawei Pura 90

El nuevo modelo estándar de la gama alta de Huawei cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas que incluye un notch frontal en forma de pastilla. Su módulo de cámara trasero mantiene la forma triangular al estilo de una púa de guitarra, pero se distingue visualmente con un diseño asimétrico que destaca una cámara circular grande junto a sensores más pequeños.

Huawei Pura 90 Pro Max | Huawei

Este modelo llega con un procesador Kirin 9010S, que nos ofrece un rendimiento un 15% superior a la generación anterior. En el apartado de la cámara de fotos, ofrece una potente combinación. Esta se compone de una cámara principal de 50 Megapíxeles RYYB (f/1.8) con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12,5 Megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 Megapíxeles con zoom óptico de 3,7x y OIS.

Delante, ofrece una cámara para selfies de 50 Megapíxeles y, de forma exclusiva para este modelo, integra un sensor de color Red Maple frontal, característica no disponible en las versiones Pro curiosamente. En el caso de la batería, tenemos una de 6500mAh, que es mayor que la del modelo Pro Max de 6,000mAh, y cuenta con carga rápida de 100W. El precio de este modelo estándar parte de 635 euros para la versión de 12GB + 256GB.

Ficha técnica de los Huawei Pura 90 Pro y Pro Max

Estos modelos son el techo de la gama, hoy nos ofrecen características top. En el caso del Pura 90 Pro Max, presume de la que será una de las mejores cámaras del mercado. Cuenta con un sensor principal de 50 Megapíxeles RYYB de apertura variable (f/1.4 a f/4.0), tecnología LOFIC, un ultra gran angular de 40 Megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 200 Megapíxeles con zoom óptico 4x y calidad óptica hasta 8x, que capta hasta cinco veces más luz que algunos de sus principales competidores y cuenta con estabilización CIPA 7.0

Huawei Pura 90 Pro Max | Huawei

En el caso del Pura 90 Pro tenemos la misma cámara principal de 50 Megapíxeles con apertura variable, acompañada de un ultra gran angular de 12.5 Megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 Megapíxeles con zoom óptico 4x. Estos dos modelos llegan con el potente Kirin 9030S, que promete mejoras del 200% en la comprensión de imágenes por parte de la NPU, que como sabéis se encarga de la parte de IA. Todos llegan con HarmonyOS 6.1, con potentes funciones de inteligencia artificial como sugerencias de poses, retoque de retratos, creación de fotos con un clic, y mejoras en el asistente Xiaoyi.

Su precio parte de los 770 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB del Pura 90 Pro y en el caso del Pura 90 Pro Max, parte de los 910 euros para la versión de 12GB+256GB.