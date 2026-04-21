¿Quién manda en la Luna? El vacío legal que preocupa ante la nueva carrera espacial

¿Quién manda en la Luna? En la práctica, la respuesta es incómoda: nadie... y todos a la vez. El marco legal que regula el espacio exterior se basa principalmente en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, un acuerdo internacional firmado en plena Guerra Fría. Este tratado establece que ningún país puede reclamar la soberanía sobre la Luna ni sobre ningún otro cuerpo celeste, considerándolos "patrimonio común de la humanidad".

Sin embargo, este principio general deja zonas grises importantes. Aunque prohíbe la apropiación territorial, el tratado no detalla con claridad qué ocurre con la explotación de recursos naturales. Es decir, no se puede "poseer" la Luna, pero no está del todo claro si se pueden extraer y comercializar sus recursos, como agua helada o minerales estratégicos.

En los últimos años, esta ambigüedad ha cobrado relevancia. Estados Unidos ha impulsado los llamados Acuerdos Artemis, que permiten a los países firmantes utilizar recursos espaciales bajo ciertas condiciones. Paralelamente, otras potencias como China avanzan con sus propios programas lunares sin adherirse necesariamente a estas normas, lo que plantea el riesgo de un sistema fragmentado de reglas.

El problema de fondo es que las leyes actuales fueron diseñadas en un contexto tecnológico y político muy distinto al actual. En 1967, la exploración espacial estaba limitada a unos pocos estados y no se contemplaba un escenario con bases permanentes, minería lunar o participación activa del sector privado.

Hoy, con misiones que buscan establecer presencia humana sostenida en la superficie lunar, expertos en derecho espacial advierten de un posible conflicto futuro. Sin una regulación más detallada y consensuada, la competencia por zonas estratégicas, como los polos lunares, ricos en hielo, podría derivar en tensiones geopolíticas.

Así, mientras los cohetes avanzan más rápido que las leyes, la Luna se convierte no solo en un objetivo científico y tecnológico, sino también en un desafío jurídico global. La pregunta ya no es solo quién llegará primero, sino bajo qué reglas se repartirá, o se compartirá, el futuro fuera de la Tierra.