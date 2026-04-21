¿Cómo sobrevivieron las plantas primitivas a la extinción más masiva de la Tierra?

Durante la gran extinción del Pérmico – Triásico, conocida como la Gran Mortandad, la vida en la Tierra respondió con un tipo especial de fotosíntesis que permitió la supervivencia de un grupo de plantas antiguas.

Un estudio, publicado en Nature Ecology and Evolution, describe que las licófitas abrían sus estomas por la noche y empleaban el C0₂ captado en forma de ácido durante el día en la fotosíntesis, lo que les permitía conservar el agua en entornos desérticos y tolerar el calor abrasador.

Las licófitas abrían sus estomas por la noche y empleaban el C0₂ captado en forma de ácido durante el día en la fotosíntesis.

Los investigadores de la Universidad de Leed (Reino Unido) que lideraron este trabajo creen que este tipo de plantas fueron las primeras en utilizar ese mecanismo y que revelaron una innovación biológica capaz de mantener activa la biosfera terrestre al eliminar el carbono de la atmósfera y combatir los efectos del calentamiento.

Ambientes cálidos

Para saber cómo sobrevivieron, los investigadores estudiaron sus relaciones evolutivas e identificaron parientes cercanos, como las quilleworts, que se encuentran presentes en todo el mundo.

Después, analizaron los isótopos de carbono en plantas fósiles del sur de China que datan del Pérmico tardío hasta el Triásico medio y descubrieron que las licófitas tenían valores de isótopos diferentes a otras especies durante la extinción masiva de esta época. Finalmente, compararon los resultados con simulaciones de modelos climáticos y señalaron que estas plantas podían vivir en lugares donde las temperaturas superficiales superaban los 50 °C.

"Al vincular estos datos, podemos comprender mejor la adaptación de las plantas a las emergencias climáticas del pasado, lo que mejora nuestra comprensión de la resiliencia del sistema terrestre ante las perturbaciones climáticas", expresa el colíder del estudio e investigador de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Barry Lomax.

Un calentamiento futuro

Hoy en día, las plantas que utilizan este tipo de fotosíntesis representan una pequeña proporción de la vegetación mundial y suelen ser comunes en ambientes cálidos y secos como los desiertos.

Según explica el autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Leeds, Zhen Xu, los resultados sugieren que la vegetación usuaria de este mecanismo podría ser relevante en un contexto de calentamiento planetario futuro.

Un mayor conocimiento del pasado de la Tierra puede ayudar a fundamentar las predicciones sobre la resiliencia climática futura

En la actualidad, existen 1 200 especies de plantas licófitas. "Si el mundo sufriera periodos de calor extremo, estas condiciones podrían pasar el testigo a especies vegetales como ellas capaces de tolerar las altas temperaturas y el estrés hídrico", informa el experto.

Los investigadores creen que un mayor conocimiento del pasado geológico de la Tierra podría ayudar a fundamentar las predicciones sobre la resiliencia climática futura algo que empieza cobrar importancia en un mundo cada vez más cálido.

Según concluye el colíder del estudio e investigador en la Universidad de Leeds, Benjamín Mills comprender cómo las estrategias fisiológicas de las plantas moldearon los ecosistemas en el pasado nos ayudaría a anticipar la forma en la que podría reorganizarse la vegetación del futuro. "Las plantas son la base de las redes tróficas y sus cambios pueden alterar el funcionamiento de todo el sistema terrestre", apunta.

Referencia:

Xu Zhen. et al. CAM photosynthesis may have conferred an advantage during the Permian–Triassic mass extinction event. Nature Ecology & Evolution 2026.