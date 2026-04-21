El nuevo Poco M8s estrena batería de 7000mAh y una pantalla que roza las 7 pulgadas

Xiaomi ha lanzado un nuevo smartphone barato dentro de su gama Poco, especializada en este perfil de dispositivos más accesibles. La gama de Xiaomi siempre se ha caracterizado por gamas medias muy completas y grandes teléfonos a precios asequibles. En este caso se trata de un terminal que conjuga perfectamente esos dos aspectos, un tamaño respetable y un precio muy justo. Vamos a conocer sus características, que esperamos lo traigan pronto a España.

Así son sus potentes características

El nuevo teléfono accesible de Poco nos ofrece una pantalla de grandes dimensiones como uno de sus mayores atractivos. Y es que su diagonal es de nada menos que 6,9 pulgadas, un tamaño respetable que lo acerca al de algunas tabletas ultra compactas que ahora están llegando al mercado con 8 pulgadas de diagonal. Esta tiene tecnología LCD, así como resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 144Hz.

El nuevo Poco M8s | Poco

Esa tasa de refresco no es nada habitual en móviles de esta categoría desde luego. A nivel de rendimiento, este teléfono integra un potente procesador Snapdragon 6s Gen 3, que viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de 256GB de almacenamiento interno con tecnología UFS 2.2. Se puede ampliar la memoria mediante una ranura de tarjetas microSD.

La cámara de fotos es triple, su módulo tiene un aspecto clásico, rectangular, y cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, que está acompañado de uan lente auxiliar, lo que nos extraña es para qué sirve esa tercera lente en la cámara, o si de lo contrario es simplemente decorativa, no hay que descartar, porque esta cada vez es una práctica más común, y que desde luego no entendemos en absoluto.

Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles, gracias al sensor dentro del orificio en la parte superior de la pantalla. La batería vuelve a ser otra de las características destacadas de este teléfono, gracias a una enorme capacidad de 7000 mAh, que nos brinda energía para dos días perfectamente. Esta se puede cargar con una potencia máxima de 33W. Mientras que la carga inversa ofrece una potencia de carga de 18W.

A nivel de conectividad ofrece Wifi de doble banda, Bluetooth 5.1, así como NFC para pagos móviles, GPS y un puerto de infrarrojos. Es compatible con sonido Dolby Atmos, mientras que es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP64. En este caso llega con Android 15, bajo la capa de personalización HyperOS 2, quizás es su aspecto menos atractivo.

Un teléfono que se ha lanzado a nivel global, pero que de momento no tenemos en la tienda española. El precio con el que lo ha hecho parte de los 160 euros al cambio, para la versión de 6GB+128GB, mientras que la versión de 8GB+256GB parte de los 195 euros al cambio.