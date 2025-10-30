El Motorola Moto G67 Power se filtra con una gran batería de 7000mAh

Motorola sigue trabajando en nuevos modelos para su ya de por sí nutrida gama media. En este caso hablamos de un modelo que formará parte de una de las series más populares de la firma, como es la Power, que se suele identificar con móviles que tienen baterías especialmente grandes, algo que es precisamente de lo que va a presumir este nuevo modelo que ya se ha filtrado.

Lo que ya se sabe del Moto G67 Power

Sabemos que este teléfono se presentará la semana que viene, el próximo 5 de noviembre, y lo hará con unas características donde su gran batería será uno de los atractivos más potentes. En este caso se ha filtrado que el nuevo teléfono contará con un gran tamaño de 7000 mAh. Este gran tamaño es el que permitirá contar con una autonomía de más de dos días, la propia firma asegura que tendrá hasta 58 horas de funcionamiento continuo con una sola carga.

La carga se completará mediante una carga rápida de 30W, y algo poco habitual, el teléfono vendría con un cargador en su propia caja. Motorola ha desvelado estas características y otras más gracias a su cuenta de X en India. Por ella sabemos que su procesador será el potente Snapdragon 7s Gen 2, que es uno de los más potentes que podemos encontrar en la gama media actual.

El teléfono tendría una cámara de fotos con un sensor principal de 50 megapíxeles fabricado por Sony, concretamente el LYT-600, con capacidad para grabar vídeos en resolución 4K. La pantalla de este modelo contaría con una resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz, lo que da como resultado una visualización de calidad y extremadamente fluida.

También será un móvil resistente, según el fabricante, de grado militar, y en la propia comunicación confirman la fecha de lanzamiento, que os hemos compartido antes. Adicionalmente, hemos conocido, por el vídeo, los colores en los que estará disponible este nuevo modelo, como son verde, morado y turquesa, como siempre con esa certificación por parte de PANTONE que le da un toque único al aspecto de estos teléfonos.

Actualmente, en España tenemos los Moto G86 Power y Moto 06 Power a la venta, por lo que es probable que este modelo también lo haga. Y si nos fijamos en sus precios, podemos vaticinar que el precio de este modelo, probablemente ubicado entre ambos, sea de unos 200 euros, quizás 199 euros si hablamos en términos más publicitarios.

Por tanto parece que Motorola está apostando más que nunca por su gama Power, y con mucho sentido, porque es verdad que la tecnología de baterías de silicio está permitiendo contar con una capacidad de estas sencillamente imposible de imaginar hace apenas un año, y sobre todo, conservando el mismo grosor y peso de un teléfono con baterías mucho más pequeñas.