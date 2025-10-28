El Motorola Edge 70 desvela todo su potencial en un test de rendimiento

La próxima semana Motorola va a presentar uno de sus smartphones más sorprendentes y que seguro marcará tendencia en la gama media durante los próximos meses. Hablamos del Motorola Edge 70, un teléfono que ofrecerá un grosor incluso más delgado que el del iPhone Air, y que lo hará por una fracción de su precio y con una ficha técnica de gama media. Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre este teléfono, o más bien, se han confirmado con su paso por un popular test de rendimiento.

Este será el corazón del Motorola Edge 70

El teléfono ha pasado por Geekbench, que junto a AnTuTu es el test de rendimiento más importante del mercado tecnológico, sobre todo a la hora de evaluar el potencial de los smartphones. En este caso ha mostrado varios detalles de interés relacionados con su ficha técnica. El primero es su procesador, que en este test confirma que se trata del Snapdragon 7 Gen 4, uno de los procesadores de gama media más potente de Qualcomm.

Este ha pasado por el test con 12GB de memoria RAM LPDDR5X, así como de 512GB de almacenamiento UFS 3.1. Con estos mimbres, el teléfono ha obtenido 1333 puntos en la prueba de un solo núcleo. Mientras que en la prueba multi núcleo ha obtenido una puntuación de 4154 puntos. Esta puntuación es comparable a la obtenida por el MediaTek Dimensity 8350, por lo que es un móvil muy potente para la gama media.

¿Qué más sabemos de él?

Se han filtrado muchos detalles de este teléfono en las últimas semanas, eso sí, de manera extraoficial también. Como una pantalla de tecnología pOLED, que tiene una diagonal de 6,7 pulgadas, así como una resolución 1.5K con una tasa de refresco de 120Hz, así como un brillo pico de 4500 nits. Esta se encontrará protegida por el cristal Corning Gorilla Glass 7i.

La cámara llega con dos sensores de cámara en la trasera, con un principal de 50 megapíxeles, y un ultra gran angular también de 50 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies también contará con una alta resolución de 50 megapíxeles. Recordemos que este teléfono beberá del Motorola X70 Air, y eso quiere decir que teóricamente conoceríamos ya todas sus características, ya que este teléfono se lanzó en China previamente.

Si damos por hecho que se trata del mismo teléfono, porque es bastante revelador, que cuenta con el mismo procesador del Edge 70 que ha pasado por Geekbench, podemos esperar que nos ofrezca la batería más grande en un móvil de este grosor tan reducido.

Ya que el modelo lanzado en China ofrece una de nada menos que 4800mAh, prácticamente la misma capacidad de otros modelos convencionales, y alrededor de 2000 mAh más de capacidad que la batería que integra el iPhone Air. Un móvil que se presentará probablemente en España el próximo 5 de noviembre. Solo nos faltará conocer entonces cuál va a ser su precio, que debería moverse entre los 500 y 700 euros.