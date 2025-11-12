El Honor Magic8 Pro llegará con una pequeña diferencia al mercado europeo

Honor sigue trabajando en llevar fuera de China a sus móviles más potentes y atractivos, y ahora vamos conociendo más detalles sobre cómo será este desembarco. Y curiosamente, este se saldará con algún cambio técnico respecto del modelo original que llegó a tierras chinas. Y es que a veces, por ciertas regulaciones, los dispositivos deben llegar con características diferentes, para cumplir con esas normativas, como es el caso de la Unión Europea. En este caso la modificación de la ficha técnica tiene que ver con ello.

Cambios en la batería del Honor Magic8 Pro

Este teléfono acaba de estrenarse en China, y como es lógico, Honor ya trabaja para poder ofrecerlo a los seguidores de la marca en todo el mundo. Uno de los destinos más importantes será Europa, y en este caso, podremos disfrutar del teléfono tal cual ha llegado a China, aunque el 95%. Porque tendrá que limitar la capacidad de su batería, esta será más pequeña en su lanzamiento europeo, tal y como hemos conocido ahora.

Y es que mientras que el teléfono ha llegado a China con una batería de 7200mAh, en la versión global tendrán que conformarse con 7100mAh, 100mAh menos, que la verdad es algo casi imperceptible en el uso diario. Ahora bien, será en Europa donde notaremos más la reducción de la capacidad de la batería. Ya que esta pasará a ser de 6270 mAh, prácticamente 1000mAh menos que las versiones anteriores.

Esto también afectará a la potencia de carga, que también será menor. En el caso del modelo chino, esta es de 120W, mientras que en las versiones global y europea esta bajará a los 100W. En el caso de la carga inalámbrica no habrá cambios, y todos los modelos contarán con 80W de potencia, lo que está realmente bien para hacerlo sin cables.

Lo que podemos esperar de este Honor Magic8 Pro

Por lo que hemos visto en China, este teléfono será una auténtica bestia, aunque llegue con cierto recorte en la batería. Y es que contará con el procesador más potente del momento entre los móviles Android, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su pantalla de 6,71 pulgadas tendrá la máxima calidad, gracias a un panel OLED LPTO con tasas de refresco de 120Hz y un brillo de 1800 nits.

Su cámara es de las mejores que podemos encontrar actualmente en el mercado, sobre todo por ese enorme sensor de periscopio con el que cuenta. Tiene una resolución de 200 megapíxeles y un zoom óptico de 3,7x. Además, hay un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles. Delante, la cámara selfie también tiene 50 megapíxeles.

La batería, como hemos visto, llegará con una capacidad de 6270mAh, pero la carga será realmente potente tanto con cables como sin ellos. Por supuesto estrenará Android 16 bajo la capa MagicOS 10. Ahora solo falta saber cuándo será una realidad en Europa, pero por lo que se está filtrando, no debería tardar mucho en estrenarse.