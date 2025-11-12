Apple lanza un bolso para tu iPhone que cuesta más de 200€

La firma ha anunciado hoy el iPhone Pocket, una suerte de híbrido de bolso, funda y riñonera, que tiene en su peculiar diseño su aspecto más llamativo, y también que se trata de una edición limitada, que seguro va a disparar los precios de reventa cuando se hayan agotado en las tiendas. Para Apple, este nuevo accesorio proporciona una bonita manera de vestir y llevar el iPhone. Un nuevo producto que es el fruto de la colaboración de Apple con la empresa de diseño artesanal de ISSEY MIYAKE.

Un bolso único para tu iPhone

Este iPhone Pocket es un producto con un diseño realmente minimalista, y que según sus creadores se ha inspirado en el concepto nipón de Una pieza de tela. El bolso se ha fabricado exclusivamente en tejido 3Den una sola pieza, por lo que la sencillez es a la vez la principal razón por la que se trata de un accesorio tan práctico y a la vez exclusivo para los usuarios de la marca californiana.

El bolso de Apple | Apple

El objetivo de este bolso es convertirse en un bolsillo adicional donde poder llevar cómodamente y de manera segura nuestro iPhone, integrándose perfectamente en el resto de nuestro outfit. No solo se ha creado para guardar el iPhone, sino que podemos estirarlo para que en su interior podamos introducir otros objetos adicionales. Gracias a su tejido elástico, es posible ver de una manera sutil el contenido de la bolsa cuando esta se estira más allá de su posición neutral.

El iPhone Pocket en el brazo | Apple

Este bolso nos permite diferentes modos de transporte, para llevar el iPhone en la mano, atado a otro bolso, o de manera directa sobre el cuerpo. Desde Apple creen que este accesorio permite celebrar la alegría de llevar el iPhone a nuestra manera. El nuevo iPhone Pocket llega al mercado en dos ediciones exclusivas. Una de ellas cuenta con una correa corta, mientras que la otra se ofrece con correa larga.

El primer modelo llega en varios colores, como son limón, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro. Mientras que el modelo de correa más larga se ofrece en tres colores, zafiro, canela y negro. Y como buen producto de edición limitada, su lanzamiento va a estar limitado a un puñado de países, entre los que no se encuentra España. Respecto del precio, Apple sigue en su línea de lanzar productos exclusivos al alcance de pocos.

Y es que el iPhone Pocket de correa corta se estrena por 149,95 dólares. Mientras que el de correa larga hace lo propio por 229,95 dólares. De momento la venta está limitada a mercados como Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. En estos países, estarán disponibles en las Apple Store desde el próximo viernes 14 de noviembre.