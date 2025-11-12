El Motorola Edge 70 Ultra desvela su enorme potencial

Hace unos días Motorola presentaba en España su nuevo Edge 70, uno de los móviles más delgados del mercado, y de los mejor equipados en este segmento. Pero la vida sigue, y a este lanzamiento le seguirán otros de la gama alta de la firma. Y ahora hemos conocido nuevos detalles del que será su buque insignia, o tope de gama, como es el Motorola Edge 70 Ultra. Un móvil que irá un paso más allá tanto en rendimiento como en su cámara de fotos. Ahora se ha filtrado todo su potencial tras haber pasado por uno de los test de rendimiento más importantes del mercado.

Máxima potencia para el nuevo Edge 70 Ultra

Ha sido el test de rendimiento de Geekbench el que ha sido testigo del paso del Motorola XT2603-1, un teléfono que probablemente se convierta en el Motorola X70 Ultra en China, pero que fuera de aquel país debería ser el Motorola Edge 70 Ultra. Este teléfono, por tanto, ha desvelado sus características de rendimiento clave al pasar por este test de rendimiento. Empezando por su procesador, que de momento está inédito, y que podría estrenar este modelo.

Concretamente, se trata del Snapdragon 8 Gen 5. No se trata de un error, sino del procesador de alta gama de Qualcomm, pero sin el apellido Elite, que brinda un cierto plus de potencia al conjunto. El paso por el texto demuestra que es procesador en el Motorola rinde un poco más lento que el modelo Elite, algo lógico por otro lado. Concretamente, el Snapdragon 8 Gen 5 ha declarado en el test un resultado de 2600 en la prueba de un solo núcleo, y de 7500 en la prueba de varios.

Es superior a los 2100 y 6500 del Snapdragon 8 Gen 3, pero eso sí, se queda atrás en rendimiento del Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Que ofrece puntuaciones de 3000 y 8700 puntos en ambas pruebas. Por lo que todo apunta a que este nuevo Motorola será más bien un teléfono de gama media premium, o la gama alta más accesible. Un teléfono que contaría con una GPU Adreno 829, que ofrecería también un rendimiento intermedio entre los dos procesadores de los que hemos hablado previamente.

El teléfono, en el test de rendimiento, ha pasado con una memoria RAM de 16GB, así como Android 16 como sistema operativo. Por tanto estas son las primeras características que confirman un test de rendimiento para este teléfono. Ahora queda por conocer si este nuevo modelo más avanzado y potente también tendrá el diseño ultradelgado de su compañero de gama presentado hace solo unos días. Si lo hace con el mismo grosor y peso junto a un potencial como el que conocemos ahora, no cabe duda que se convertirá en uno de los móviles más populares de la gama alta más premium.