El Samsung Galaxy Z Flip 8 será más delgado y liviano que nunca

Si este pasado verano Samsung daba un golpe en la mesa con el lanzamiento de su nuevo Galaxy Z Fold 7, actualizándose con un espectacular diseño más delgado y menos pesado, parece que ahora es a su sucesor de concha al que le toca ponerse a dieta. Y es que hemos conocido algunos de los primeros detalles del plegable, y desde luego que es bastante sorprendente. Podemos esperar un diseño verdaderamente mejorado respecto de sus predecesores.

Lo que se espera del Samsung Galaxy Z Flip 8

Ahora hemos conocido, gracias al medio coreano The Bell, que el Samsung Galaxy Z Flip 8 será alrededor de un 10% más delgado que su predecesor, y también un 10% más ligero que este. Será tan delgado que al abrirse su perfil será de tan solo 6 mm. Cuando esté cerrado, su grosor será de solo 12 mm, y su peso será también más reducido, de 170 gramos en este caso. Y todo parece que gira alrededor de este número.

Samsung Galaxy Z Flip 7 | Samsung

Ya que los coreanos esperan que este alcance unas ventas un 10% superiores a las de su predecesor, por lo que parece que van a seguir una regla del triple 10 para garantizar un futuro más optimista aún para este modelo de los coreanos. Por tanto, parece que Samsung quiere utilizar la misma fórmula de su plegable Fold para que el nuevo Flip sea más atractivo que nunca, y se sienta más ligero y compacto, prácticamente como cualquier otro smartphone normal y corriente que no cuente con una pantalla plegable.

Samsung se habría marcado como objetivo vender hasta 6,7 millones de unidades de este teléfono desde que lo lance, probablemente a partir del próximo mes de julio. Los coreanos están decididos a levantar la demanda de su nuevo plegable de concha, ya que en su anterior generación tuvo una acogida un tanto más fría, seguramente porque era demasiado parecido al Z Flip 6.

Eso es algo que al final percibe el consumidor, si no hay suficientes novedades, o bien no ve razón para actualizar su actual teléfono y espera a más adelante, o bien decide cambiar de modelo y fabricante, y es que ahora hay más competencia que nunca cuando se trata de plegables tipo concha entre los fabricantes chinos. Sin duda es la decisión correcta, no solo ofrecer una pala superior, todo pantalla, sino también reducir en general el tamaño y grosor del teléfono.

Es de esperar que este nuevo modelo llegue con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente del momento, y de gran parte de 2026. y que seguramente siga mejorando otro aspecto donde hay margen todavía, como es por ejemplo la cámara de fotos. Todavía quedan muchos meses por delante, y seguramente, como es habitual, asistiremos a filtraciones mucho más completas, que incluso nos muestren en algún momento el nuevo diseño de este esperado teléfono, que llegará al mercado poco antes de que Apple irrumpa por primera vez en el segmento plegable.