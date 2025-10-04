Exprime a fondo tu Google Pixel 10 con estos ajustes

Los teléfonos de Google se caracterizan principalmente por disponer de Android prácticamente puro, sin apenas personalización. Es por ello que muchos usuarios los prefieren frente a modelos de otros fabricantes con una capa de personalización más marcada. La nueva versión del Pixel, ya está disponible y viene cargada de novedades que los hacen muy atractivos. Pero si quieres sacarle el máximo partido, tendrás que activar manualmente algunas de ellas.

Cambia la configuración de tu Pixel 10 y llévalo a otro nivel

Por defecto, los recientes llegados, nos ofrecen un potente chip, una cámara mejorada y la integración de la inteligencia artificial, entre otras funcionalidades. Muchas de estas puedes disfrutarlas desde el primer momento. Pero si quieres sacarle el máximo partido a tu Pixel será necesario de que forma manual actives algunas de estas mejoradas funcionalidades.

Usar toque rápido en Google Pixel | TecnoXplora

Muchos de los usuarios del nuevo Google Pixel desconocen, aunque pueden convertir la parte trasera de su teléfono en un botón más al que asignarle una función. Tan sencillo como ir a los ajustes del teléfono, entrar en el apartado Sistema y seguir esta ruta gestos>Quick Tap > iniciar opciones, donde podemos seleccionar la acción que queremos que realice al tocar dos veces la trasera del móvil. Además de calibrar la fuerza que debe ejercer para que funcione correctamente si tienes funda protectora.

Otra de las funciones que podemos activar, para mejorar la experiencia de usuario, es el “historial de notificaciones”, de manera que no solo no nos perderemos ninguna notificación, sino que además identificamos qué apps son las que más mensajes de alerta nos envía. De manera que si descartaste una notificación sin querer o la pasaste por alto podrás volver a acceder a ella. Para activar esta interesante funcionalidad, igual que hemos hecho anteriormente, accede a los ajustes, localiza las notificaciones. En este apartado dentro de “administrar” seleccionaremos “historial de notificaciones", Activando el botón junto a esta opción.

Usar la funcionalidad de manos libres de nuestro móvil es algo que hacemos frecuentemente y a menudo cuando realizamos una llamada usando esté método nos entran las dudas de si se ha conectado o no. Una forma rápida y sencilla de hacerlo es activando la “vibración al aceptar llamadas salientes” por lo que no tendremos que acercarlo al oído o activar el altavoz para comprobarlo. Algo que haremos seleccionando “general” en los ajustes del teléfono, donde seleccionamos “cuentas de llamada”, donde encontramos el ajuste.

Aunque la forma en la que vibra puede ser algo molesto, sobre todo de noche, para ajustar esta vibración hay ajuste que permite ajustar la intensidad de forma automática dependiendo del momento y lugar en el que nos encontremos. La vibración adaptativa permite hacer uso de los sensores del teléfono, calibrar y ajustar dicha intensidad. La activamos desde los ajustes del teléfono, seleccionando esta vez el apartado “sonido y vibración”. Donde encontramos “vibración y háptica”. Es aquí donde encontramos con ”notificaciones y alarmas”, selecciona “vibración adaptativa”, para concluir solo tendremos que activar la opción “usar vibración adaptativa”

Estos son solo algunos ejemplos de todos los ajustes con los que puedes personalizar tu móvil y sacar el máximo partido, mejorando así tu experiencia como usuario.