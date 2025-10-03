El anillo inteligente Oura más resistente llega a España

Poco a poco los anillos inteligentes van encontrando su hueco en el mercado. Y es que los usuarios cuentan cada vez con más opciones en el mercado para disfrutar de un seguimiento deportivo de calidad sin tener que llevar el reloj o smartphone encima. Con la llegada del Galaxy Ring ha crecido el interés por estos dispositivos, pero Oura ya se encontraba en el mercado cuando llegaron los coreanos, y ahora han desvelado una característica que los hará mucho mejores que los de sus competidores.

Nuevo recubrimiento cerámico

El fabricante ha lanzado el Oura Ring 4 Ceramic, que es una variante mucho más resistente de su anillo inteligente. Parece ser que los usuarios de anteriores generaciones se han venido quejando de la poca resistencia de estos anillos con el uso diario y a lo largo de los años. Y no porque su electrónica se vea comprometida, sino porque el aspecto visual del dispositivo se puede ver muy deteriorado con el paso del tiempo.

Oura Ring 4 Ceramic | Oura

Y esto tiene que ver directamente con el recubrimiento de la superficie del anillo, que cuenta con recubrimientos superficiales que con el paso del tiempo se van erosionando. Pues bien, este nuevo modelo lo que nos ofrece es un acabado en cerámica de zirconia, que se suele utilizar en joyas y relojes de alta gama por sus propiedades especialmente resistentes a cualquier tipo de abrasión.

El anillo se ofrece ahora en este material y cuatro colores distintos, como son Cloud, Midnight, Petal y Tide. Estos colores se los dan minerales incrustados en el propio material cerámico del anillo. Esto evita que con el paso de los años el anillo pueda verse deteriorado, y nos garantiza que su color inicial se mantendrá intacto durante mucho tiempo aunque lo utilicemos a diario. Aunque obviamente esto tiene un precio, y aunque no es especialmente mucho más elevado que el modelo estándar, sí que hay que pagar más por él. Ya que el nuevo Oura Ring 4 Ceramic se ha puesto a la venta en España por 549 euros.

Por lo demás, este anillo es básicamente el Oura Ring 4, que parte de los 399 euros. Este nos ofrece entre 5 y 8 días de autonomía, en base a lo intensas de nuestras actividades. Y entre sus funciones de monitorización, puede proporcionarnos una puntuación del sueño, fases del sueño o los niveles de oxígeno en sangre. También detecta actividad física de forma automática, puntúa nuestras actividades o detecta enfermedades gracias al sensor de temperatura.

También puede monitorizar el estrés diurno, la resiliencia, la frecuencia cardiaca, calcular nuestra edad cardiovascular, nuestra capacidad cardiovascular, la variabilidad de la frecuencia cardiaca, e incluso analizar el ciclo menstrual, la ventana fértil o funcionar de predictor menstrual. Un anillo que cuenta con conectividad Bluetooth Low Energy, así como compatibilidad tanto con iOS como con Android. Es un anillo bastante ligero, tan solo pesa 5,1 gramos en su variante más pequeña, y hasta 8,1 gramos en la más grande, ya que esto depende de la talla.