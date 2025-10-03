¿Qué hago si me roban el móvil? Primeros pasos a seguir

Si te han robado el móvil, lo primero es actuar con rapidez para evitar que accedan a tu información. Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas que permiten localizar el dispositivo a distancia. En el caso de Android, puedes usar la función "Encontrar mi dispositivo" de Google, y en iPhone, la opción "Buscar mi iPhone" desde iCloud. Desde esas plataformas es posible hacer sonar el teléfono, bloquearlo o incluso borrar todo su contenido.

Además, es fundamental proteger tus cuentas personales. Cambia de inmediato las contraseñas de servicios como el correo electrónico, redes sociales, aplicaciones bancarias y cualquier otra plataforma que tengas instalada. Para evitar usos no autorizados de tu línea, ponte en contacto con tu operador de telefonía y solicita el bloqueo de la tarjeta SIM. Así, impedirás que puedan hacer llamadas o recibir SMS, especialmente aquellos usados para verificar accesos.

También es recomendable que solicites el bloqueo del número IMEI del dispositivo, lo que evitará que pueda volver a utilizarse en otras redes móviles. Este número único identifica tu teléfono, y tanto tu operador como la policía pueden ayudarte con el trámite. Por último, revisa si tienes contratado algún seguro o si el fabricante ofrece cobertura frente a robos, ya que podrías tener derecho a un reemplazo.

Un paso adicional que muchas veces se pasa por alto es acudir a la policía para denunciar el robo. Aunque no siempre se logre recuperar el dispositivo, dejar constancia oficial puede ser fundamental en caso de que el teléfono se use para actividades ilícitas o se intente vincular a fraudes. Además, la denuncia suele ser necesaria para que el seguro cubra los daños o para que tu operador tramite el bloqueo definitivo del IMEI.

Por otra parte, conviene tomar medidas preventivas de cara al futuro: activar siempre el PIN de bloqueo de la tarjeta SIM, utilizar un código seguro o reconocimiento biométrico para desbloquear el dispositivo y revisar periódicamente los ajustes de seguridad. Asimismo, activar copias de seguridad automáticas en la nube te permitirá recuperar fácilmente tus datos en un nuevo terminal, minimizando así el impacto de la pérdida.