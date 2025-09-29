Motorola tiene alternativa para el iPhone Air, y está a punto de presentarse

Este 2025 es el año de los móviles ultra delgado, algo que comenzábamos a atisbar con el lanzamiento del Samsung Galaxy S25 Edge, el móvil más delgado de los coreanos en muchos años. Y con la presentación hace 20 días del iPhone Air, un terminal que presume exactamente de lo mismo, de una delgadez extrema, que en términos de smartphones, es realmente atractiva. Pues bien, poco a poco se van sumando nuevos fabricantes a esta tendencia. El último de ellos es Motorola, que tiene a punto, por lo que conocemos ahora, a un teléfono que presumirá de lo mismo.

Muchas similitudes con el iPhone

Desde luego, partiendo ya simplemente de su denominación, podemos apreciar muchas similitudes de este teléfono con el iPhone lanzado hace unas semanas con una delgadez extrema, el iPhone Air. Este nuevo modelo de Motorola, se denomina X70 Air, por lo que evidentemente ya nos está avanzando la que va a ser su característica estrella, que no es otra de nuevo que su perfil ultra delgado.

Incluso la imagen que lo anuncia y nos emplaza a su presentación, nos recuerda a algunas de las publicadas recientemente por Apple en la promoción de su iPhone. Esta muestra el teléfono lateralmente, simplemente sostenido por dos dedos, que a la vez desvelan su gran delgadez. En este caso, podemos ver el teléfono en un color verde muy atractivo, mientras que la barriga de la cámara nos muestra varios sensores con biseles de color cobre.

Dentro de esta promo, Motorola destaca que este teléfono, además de por su gran delgadez, también destacará por una potente IA, algo ya habitual en la mayoría de móviles de gama alta, o gama media premium. Y vamos a lo importante, si realmente se le puede considerar como un dispositivo digno de los Air o los Edge. Y la verdad es que por lo que muestran las imágenes, no tendría mucho que envidiar a estos. Recordemos que el grosor del teléfono de Apple es de 5,6 mm, por lo que un grosor inferior a los 6 mm, o muy poco por encima de esto, se podría considerar como un móvil muy delgado.

Por tanto, este Moto X70 Air llegará con su perfil como gran reclamo, y obviamente con los teléfonos de Samsung y Apple en mente, para competir con ellos de la manera más equilibrada. Estos móviles se caracterizan no solo por ese grosor, sino también por su potencia, suelen contar con los procesadores más avanzados del mercado, y también por pantallas de mucha calidad. La cámara no suele ser primordial en ellos, y la batería, por razones obvias, no suele ser muy grande. Aunque estamos seguros que Motorola apostará por el silicio para poder meter la mayor capacidad posible en su teléfono delgado.

El nuevo Motorola Moto X70 Air se presentará a finales del próximo mes de octubre en China, por lo que no sería extraño que lo tengamos por Europa y España antes de que acabe el año, listo para la campaña navideña.