La tableta Moto Pad 70 Groove se estrena la próxima semana con 9 altavoces JBL

Aunque no es algo en lo que reparemos normalmente, el sonido siempre puede ser mejor en numerosos dispositivos móviles, como es el caso de las tabletas. Estos dispositivos son especialmente propicios para ver contenidos y hacerlo con un buen sonido siempre enriquece la experiencia. En este caso hablamos de la nueva tableta que está a punto de lanzar Motorola, y que va a presumir de algunos detalles técnicos únicos en el mercado, sobre todo en ese importante aspecto.

Una tableta con sonido espectacular

Eso es lo que se puede deducir del gran atractivo de la futura tableta que lanzará Motorola en los próximos días. Se la espera para el 31 de julio, y desde luego el apartado sonoro va a ser lo más destacado de esta tableta. Y es que se espera que llegue con nada menos que 9 altavoces repartidos alrededor de toda la tableta, perfectos para generar un sonido envolvente de mucha calidad.

Sobre todo porque estos altavoces estarían firmados por JBL, una prestigiosa firma de sonido de alta fidelidad que podemos esperar que brinde el mejor posible en una tableta. Estos nuevos altavoces serán capaces de generar una potencia de 48 W de sonido, lo que no está nada mal para una tableta, que suelen ser dispositivos bastante planos en ese sentido, sin grandes prestaciones a la hora de introducirnos en una atmósfera envolvente.

De hecho, estos altavoces serán capaces de aportar una atmósfera sonora de 7,2 canales, perfecta para que el sonido nos llegue desde diferentes lugares para mantener al máximo la fidelidad en la ubicación de las personas y objetos que nos rodean en cada producción audiovisual. La pantalla será bastante grande, con una diagonal de 12,1 pulgadas, por lo que se parecerá más a un ordenador portátil que a una tableta tradicional, al menos en tamaño.

Además, por las imágenes que ha compartido Motorola, contará con un gran aro posterior que nos permitirá sostener de pie la tableta, ideal para seguir recetas o ver contenidos mientras estamos a otras cosas. La pantalla de esta tableta tendrá una resolución elevada, de 2.5K, mientras que la tasa de refresco será de 120 Hz. Contará con un brillo pico de 800 nits, así como compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision.

La batería tendrá una capacidad notable, de 10200 mAh, y se recargará con una potencia de 68 W, lo que le permitirá mantenerse encendida hasta 15 horas seguidas reproduciendo vídeo. Por tanto, estamos ante una tableta que a priori se podría mover en la gama alta, aunque eso no lo podemos asegurar hasta que conozcamos cuál es su procesador. Motorola es especialista en crear dispositivos de alta gama de grandes prestaciones, y parece que este podría ser otro claro ejemplo, y por tanto, llegar a un precio bastante competitivo.