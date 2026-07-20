El Oppo A7 Pro Max presumirá de una monstruosa batería de 10000 mAh

La firma china está trabajando para ofrecernos uno de los móviles de gama media mejor preparados del mercado, como es el próximo Oppo A7 Pro Max, con una de las baterías más grandes del mercado, no solo de su segmento. Este se acaba de filtrar ahora, y nos muestra las características del que será sin duda uno de sus móviles con mejor relación de prestaciones y precio.

Un teléfono único

La capacidad de las baterías de los smartphones no para de aumentar, y este es el mejor ejemplo, porque el hecho de que un móvil de gama media sea capaz de llegar a la cifra psicológica de los 10000 mAh ya dice mucho. Se trata del doble de capacidad de la media de los smartphones en el mercado. Y eso nos dice mucho de lo que será su gran punto fuerte, una autonomía enorme que nos permitirá mantener el teléfono varios días encendido con una sola carga.

Y no es un rumor cualquiera, sino una filtración que viene del analista más importante del mercado chino, como es Digital Chat Station, que tiene una excelente reputación. Esto ha desvelado las características del Oppo A7 Pro Max, un teléfono de gama media que tiene mucho que decir. SU principal característica serán esos 10.000 mAh de capacidad de batería, ya que será el primero de la marca en ofrecer este gran tamaño. Su potencia de carga sería de 80 W.

Pero no será lo único, porque también conocemos otras características, como una pantalla de tecnología AMOLED, con diagonal de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que es una pantalla de primer nivel que nos ofrecerá las mejores prestaciones en un teléfono de gama media. Además, llegará con un procesador bastante solvente, un Snapdragon 4 Gen 5, que es perfecto para esta gama y brinda conectividad 5G.

Eso sí, lógicamente ya va siendo bastante pesado, con 226 gramos, aunque es algo que le perdonamos con esa enorme batería, además, solo mide 8,47 mm de grosor, por lo que sigue siendo un terminal de tamaño compacto con esa enorme batería. La cámara de fotos tendrá dos sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, así como un sensor secundario de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie sería de primerísimo nivel y de las más grandes, porque presumiría también de 50 megapíxeles.

El terminal, obviamente, debería estrenarse con ColorOS 16, la última versión de la capa de personalización de los chinos, basada en Android 16. Sobre cuándo será una realidad, no lo sabemos, el Oppo A6 Pro se lanzó el pasado mes de septiembre, por lo que perfectamente podría ver la luz justo a la vuelta de las vacaciones.