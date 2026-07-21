MOVA lanza un rastreador de mascotas perfecto para tus vacaciones veraniegas

Estos días son un hervidero de gente en miles de destinos de todo el país, a los que llegan familias enteras o grupos de amigos, también con sus mascotas, a disfrutar de unos días de descanso. En esos casos, las mascotas son uno más de la familia, y hay que tenerlas siempre vigiladas por lo que pueda pasar. Afortunadamente, la tecnología está de nuestro lado cuando se trata de tener localizada a nuestra mascota, y para eso el fabricante MOVA acaba de lanzar un rastreador que va a quitarnos de muchos quebraderos de cabeza.

Precio y disponibilidad

El nuevo Mova SureTrack Pro llega a España con un precio de 99 euros, aunque hasta el 16 de agosto podemos hacernos con él por 89 euros, incluyendo un mes de suscripción gratuito, que nos da acceso a alertas, historial de 365 días, mapas de calor y el uso compartido familiar ilimitado.

Mova GPS SureTrack Pro | Mova

Un localizador alimentado por conectividad GPS

Este localizador es uno de esos objetos que tiene el poder de quitarnos un gran peso de encima y brindarnos mucha más tranquilidad durante las vacaciones. Porque en esencia, nos permite seguir desde la pantalla del móvil los movimientos de nuestra mascota y, en resumidas cuentas, recibir notificaciones sobre su posición. Pero hay algo que hace diferente a este rastreador respecto de otros, y que aporta mayor cercanía a la relación mascota y humano.

Y es que este SureTrack Pro integra la combinación de un seguimiento preciso de la ubicación con un sistema de comunicación de voz bidireccional en tiempo real. Esta función opera como un teléfono para mascotas, permitiendo a los dueños hablar y escuchar a sus animales a distancia para brindarles tranquilidad instantánea. Uno de los puntos débiles de la conectividad GPS es su rendimiento en interiores, pero desde el fabricante han pensado también en ello.

Porque para garantizar un rendimiento fiable en interiores, parques con una densa arboleda y entornos urbanos, el rastreador utiliza un sistema de posicionamiento basado en seis tecnologías, como son GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi-Fi y radar activo. Además, ofrece precisión métrica con actualizaciones de ubicación cada 5 segundos y conectividad mediante LTE/4G, 5G y Bluetooth 5.0. Así que no puede ser más completo.

Además, este rastreador incorpora varias funciones orientadas a mantener localizadas a las mascotas y, además, su actividad física. Porque cuenta con seguridad antipérdida de 5 niveles y geo-vallado inteligente con capacidad de definir hasta cuatro zonas seguras. Monitorización de actividad con IA, registrando distancias y duraciones de los desplazamientos, además de generar informes semanales.

También cuenta con un historial de ubicaciones de 365 días, luz LED integrada y señal acústica para ayudar a localizar a las mascotas en la oscuridad. Es bastante resistente, ya que cuenta con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, perfecta para el uso diario bajo cualquier condición del entorno, e incluye función de eSIM integrada para conectividad inmediata, mientras que la batería ofrece hasta 7 días de autonomía en modo de ahorro de energía.