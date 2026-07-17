El nuevo Realme C100x estrena una gran batería de 8000 mAh

Realme ha anunciado hoy que deja el mercado chino para centrarse en los mercados globales, sobre todo Europa. Y mientras tanto seguimos conociendo nuevos smartphones que destacan una y otra vez por algo muy concreto, nos brindan excelentes prestaciones a precios muy contenidos. Ahora hemos conocido el nuevo Realme C100x, que destaca sobre todo por contar con una de las baterías más grandes de su categoría.

Características del Realme C100x

Hablamos de un teléfono que llega con conectividad 4G, por lo que en este aspecto se mueve en una gama inferior, y se centra en otros aspectos. Pero es un móvil con una ficha técnica muy solvente, desde luego. Empezando por su pantalla, que tiene una diagonal de 6,8 pulgadas, bastante grande, resolución HD+, tecnología LCD, así como una tasa de refresco de 120 Hz que además se puede usar mojada. Una pantalla, por tanto, muy consistente y digna.

El nuevo Realme C100x | Realme

El procesador de este teléfono, eso sí, es bastante humilde, ya que se trata de un Unisoc T7250, de ocho núcleos, que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y de un almacenamiento interno de hasta 64 GB. Además, la ranura de expansión permite introducir una tarjeta microSD de hasta 2 TB. Por tanto, ofrece un buen rendimiento, lo justo para redes sociales, Internet, juegos casuales y ver contenidos.

La cámara de fotos, como suele ser habitual, nos ofrece un sensor de 50 megapíxeles principal con apertura de f/1.8, y no se menciona ninguno más, por lo que no parece haber tan siquiera secundarios. El sensor frontal, para hacer selfies, tiene una resolución de 8 megapíxeles. Bueno, una configuración básica para hacer fotos sin más pretensiones que inmortalizar un momento con una calidad también digna.

Eso sí, la batería rompe todos los moldes, porque cuenta con una capacidad casi en el techo de la gama. Esta nos ofrece una capacidad de 8000 mAh, de las más grandes de su categoría, y además la carga rápida cuenta con una potencia de 45 W, que no está nada mal para un teléfono de esta categoría. Además, Realme presume de que esta batería puede retener hasta el 80% de su capacidad tras siete años de uso.

Además, es un móvil resistente, ya que cuenta con la certificación de grado militar MIL-STD-810H, que demuestra que este teléfono es resistente a caídas y temperaturas extremas. Además, ofrece IP64 de resistencia frente al agua y el polvo. Un aspecto llamativo es que cuenta con un LED de notificaciones en la parte trasera que nos muestra mediante colores si tenemos notificaciones de una u otra app. Llega con Realme UI 7, aunque Oppo hoy ha anunciado que los móviles Realme comenzarán a usar ColorOS. Lo mejor de todo, su precio, ya que se ha lanzado de momento en India por unos 180 euros al cambio.