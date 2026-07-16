Google desvela oficialmente una de las grandes novedades de los Pixel 11

Los de Mountain View anunciaron hace unos días que el próximo 12 de agosto celebrarán su evento Made by Google donde se presentarán los nuevos Google Pixel 11. Los teléfonos de marca se han venido presentando en agosto en los últimos años, y este no va a ser una excepción. Unos móviles que, si bien van a ser continuistas, por lo que hemos visto hasta ahora en las filtraciones, sí que van a introducir algún cambio relevante a nivel de diseño, sobre todo en lo relacionado con la IA, que vuelve a ser la protagonista absoluta.

El nuevo Pixel Glow al descubierto

Aunque Google no ha dicho nada oficialmente acerca de esta futura característica de los Pixel 11, la realidad es que se ha venido filtrando en varias ocasiones, y ahora muestra su diseño con bastante claridad. Y es que en un teaser dentro de la tienda de Google, han mostrado una animación donde se puede ver la gran novedad de esta nueva generación, que se conocería como Pixel Glow.

Es básicamente un nuevo LED de notificación que, por lo que vemos en el vídeo, puede iluminarse en numerosos colores e incluso mostrar animaciones. Y por esos colores que aparecen en el módulo de cámara, todo indica que serán para reaccionar a nuestras peticiones de IA a Gemini. Ya hemos visto cómo en los nuevos portátiles con el sistema ChromeOS que se denominan ahora Google Book cuentan ya con la Glow Bar, que es una barra LED que también reacciona con distintos colores.

Por lo que parece, una adaptación de esta funcionalidad a los smartphones de la marca californiana. El modelo que aparece en el teaser es de color dorado aparentemente, al menos su borde metálico y el bisel del módulo de cámara. Así que, sin duda alguna, esta será una de las grandes novedades de los nuevos teléfonos de Google. Este LED multicolor tendrá un daño colateral.

Y es que todo hace indicar que el sensor de temperatura que usamos como termómetro en los Pixel Pro, desaparecerá en favor de este nuevo LED, algo que nos demuestra también cuáles son las preferencias de Google en este momento, darle la máxima relevancia a la IA y su presencia en los teléfonos. La verdad es que no se han filtrado demasiadas cosas de los Google Pixel 11, porque la realidad es que no cambian demasiado respecto de los actuales modelos.

Seguramente lo más destacado sea, además de este nuevo LED de notificaciones, la adopción del procesador Tensor G6 desarrollado por Google, y que será el primero del mercado en contar con tecnología de fabricación de 2 nm, adelantándose así a los próximos chips de alta gama tanto de Qualcomm como de MediaTek, además de mejorar el actual módem de los Pixel, que ha sido uno de los principales puntos de fricción para muchos usuarios de los teléfonos de Google.

El 12 de agosto saldremos de dudas, pero hay que reconocer que los actuales Google Pixel 10 ya son unos teléfonos espectaculares en casi todas sus facetas, por lo que tiene sentido que la lista de mejoras sea tan corta, es preferible poco, pero que realmente se note en el rendimiento del dispositivo.