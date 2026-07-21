X rediseña "desde cero" su app de Android para que sea más ágil, más fluida y reciba nuevas funciones más rápido

La red social X ha rediseñado desde cero su aplicación para dispositivos Android para que ofrezca, no solo un rendimiento más rápido y fiable, sino también una plataforma moderna en la que puedan implementarse nuevas funciones más rápido.

La nueva aplicación de X para Android está ya disponible de Google Play Store, donde puede descargarse y actualizarse para acceder a la nueva experiencia de uso, que se caracteriza por tiempos de carga más rápidos y un mejor rendimiento.

Ello se traduce en interacciones y un desplazamiento por la pantalla ('scroll') más fluido, y en un uso general más fiable, con menos bloqueos y errores, como ha informado la plataforma a través de la propia red social. También se ha modernizado la base de la nueva aplicación, para que la firma tecnológica pueda introducir nuevas funciones con mayor rapidez.

Esta reconstrucción "desde cero" es "uno de los proyectos de ingeniería más grandes en la historia de la compañía", como ha apuntado el responsable de Producto en X, Nikita Bier, al que han dedicado más de un año.

Bier ha señalado que los trabajos de modernización no han terminado y que todavía hay "algunos aspectos por pulir", como el alojamiento de Spaces y el rendimiento en los dispositivos antiguos.