El Motorola Edge 70 Max llega a España con una batería de 7100mAh

Hace apenas unos días os contábamos que Motorola había lanzado fuera de China un nuevo móvil para su extensa gama Edge. Se trataba de una variante Max, que representa el techo para estos modelos, y que presume de la batería más grande que ha tenido un móvil de la marca a lo largo de los años. Un terminal que destaca no solo por esa batería, sino también por otras características que vamos a conocer ahora y que hacen de él un móvil realmente potente.

Precio y disponibilidad del Motorola edge 70 max

El nuevo móvil de gama media premium de la firma de Lenovo se estrena en nuestro país por 799 euros, y lo mejor de todo, es que llega con regalos valorados en más de 200 euros. Como los auriculares Moto Buds Loop valorados en 129 €, el cargador 125W Duo Charger valorado en 59 €, la protección contra daños de pantalla de 32 € por solo 1 €, un bono adicional de 100 € en el plan de intercambio al entregar cualquier móvil antiguo y suscripción al programa Motorola Loyalty.

Motorola edge 70 max | Motorola edge 70 max

Ficha técnica del Motorola edge 70 max

Hablamos de un móvil con una pantalla de mucha calidad, que ofrece resolución Quad HD+ con tecnología Extreme AMOLED de 10 bits y color DCI-P3, capaz de mostrar más de mil millones de colores. Se trata de la pantalla más brillante de su segmento, lo que ya nos da una idea de su potencial. Su tasa de refresco además es muy elevada, de 144 Hz. A nivel de rendimiento, ofrece un potencial realmente solvente frente a sus competidores.

Ya que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5, que, respecto de la anterior generación, mejora el rendimiento del procesador en un 36%, la GPU en un 11% y el motor de IA Qualcomm, la NPU, en un 46%. Además, puede mantener a raya el calor gracias a una cámara de vapor de 5500 mm con metal líquido, garantizando una disipación térmica más rápida y eficiente. Ofrece hasta 8GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento interno de 256GB, 512GB o 1TB.

Motorola edge 70 max | Motorola

La cámara ofrece un sensor Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles con OIS, junto a una lente ultra gran angular, un sensor macro de 8 megapíxeles y un sensor frontal de 32 megapíxeles que graba en 4K. Y por supuesto, presume de una batería enorme, que nos ofrece tecnología de silicio-carbono de 7100mAh, que ofrece Gold Label de DXOMARK al alcanzar una puntuación de 160 puntos, mientras que la tecnología TurboPower de 90W permite obtener energía suficiente para un día con solo 6 minutos de carga, mientras que también hay carga inalámbrica magnética Qi2 de 25W.

Cuenta con resistencia de grado militar MIL-STD-810H, protección Corning Gorilla Glass 7i, resistencia a caídas de hasta 1.8 metros y certificaciones IP68 e IP69 contra polvo y agua a alta presión. Llega con Android 16 como sistema operativo, y en tres colores Pantone: como son Aqua Gray, Dark Shadow e Ice Melt.