El primer iPhone plegable desata la locura: las reservas del iPhone Duo superan las previsiones de Apple

Tras una larga espera, el primer iPhone plegable es una realidad. El iPhone Duo es un híbrido de iPhone y iPad de bolsillo y lo cierto es que su éxito ha superado las expectativas de Apple. Tanto, que ya hay problemas de stock para comprar el iPhone Duo

Sí, Apple tiene un problema con su primer teléfono plegable. El iPhone Duo ha despertado un enorme interés entre los compradores, hasta el punto de que los plazos de entrega se han disparado pocas horas después de abrirse las reservas.

El iPhone Duo no llegará a muchos compradores hasta enero de 2027

Recordemos que el pasado viernes 16 de octubre se abrieron las reservas del iPhone Duo, con un lanzamiento oficial previsto para el próximo 23 de octubre. Pero ya te adelantamos que conseguir una unidad se ha convertido en una tarea bastante complicada.

Al punto de que, en menos de media hora los plazos de entrega se habían retrasado hasta finales de enero de 2027 en numerosos mercados. Hablamos de una espera de más de tres meses para aquellos que no consiguieron reservar su dispositivo durante los primeros minutos.

La multitarea del iPhone Duo | Apple

Y parece que este problema no se debe únicamente al éxito comercial del teléfono. Apple ya conocía las dificultades de fabricación y sabía que el suministro inicial sería muy limitado. Al punto de que los planes originales de la compañía pasaban por lanzar el iPhone Duo exclusivamente en Estados Unidos y China, ampliando posteriormente su disponibilidad a otros mercados.

Pero Apple cambió de estrategia y decidió comercializar su primer plegable en más de 70 países simultáneamente, posiblemente por miedo a una caída en ventas y así protegerse ante un sobrestock. Una decisión que ha complicado todavía más la distribución de las primeras unidades.

¿Qué sucede con las reservas del iPhone Duo en España?

En nuestro país, el iPhone Duo también se puede reservar desde el pasado 16 de octubre, y Apple mantiene el 23 de octubre como fecha oficial de lanzamiento. Tal y como podemos comprobar en la tienda oficial de Apple España, el modelo más económico, con 256 GB de almacenamiento, parte de los 2.339 euros. La versión de 512 GB cuesta 2.589 euros, mientras que los modelos de 1 TB y 2 TB alcanzan los 3.089 y 3.839 euros, respectivamente.

El iPhone Duo | Apple

Y pese a su precio, si intentas reservar el modelo más económico, los plazos de entrega se van al 25 de enero de 2027. Así que está claro que el teléfono ha arrasado en ventas.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación durante las próximas semanas y si Apple consigue acelerar la producción para reducir los tiempos de espera. Lo que está claro es que el estreno de su primer iPhone plegable está siendo un éxito, aunque la espera sea excesivamente larga para sus nuevos compradores.

Meta Description