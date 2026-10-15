El RedMagic 12 Pro+ es oficial: una auténtica bestia gaming con lo último de Qualcomm

Ya está aquí, la espera ha terminado, RedMagic ha lanzado su móvil más potente, el nuevo referente en el segmento de smartphones gaming, un terminal que, aunque cuenta con un procesador que estamos viendo en otros topes de gama, en este teléfono funciona especialmente bien, hasta el punto de que ha sido el dispositivo que ha obtenido mejores puntuaciones de rendimiento en el mercado con este chip. Ahora ya es una realidad y podemos conocer todos los detalles de su potente hardware.

Un coloso gaming en las manos

Esto es lo que vamos a obtener con el nuevo dispositivo de Nubia, el RedMagic 12 Pro+ nos ofrece un enorme potencial para jugar a los juegos más exigentes en un móvil, con una calidad similar a la de una consola. Destila derroche en todas las facetas de su ficha técnica, empezando por su pantalla OLED BOE X11 con una diagonal de 6,85 pulgadas, que tiene una resolución de 2.688 x 1.216 píxeles.

RedMagic 12 Pro+ | RedMagic

La tasa de refresco es de las más elevadas que hemos visto en un móvil de estas características, con nada menos que 185 Hz. Y, por supuesto, el brillo está a la altura, alcanzando un pico de 5.000 nits, lo que nos permite jugar incluso a plena luz del sol. Esta nueva pantalla presume de unos biseles ultradelgados, mucho más que los de sus predecesores, con un grosor de tan solo 0,96 mm.

Aunque lo que más esperan sus fans es su potencial a la hora de jugar, y aquí va a ir muy sobrado. No solo cuenta con el nuevo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que es el procesador más potente de Qualcomm en este momento, sino que en los tests de rendimiento ha batido todos los récords, incluso frente a otros móviles que ya contaban con este mismo procesador. Este se combina con chips de pantalla RedCore R5 y G1. En términos de memoria, no puede ser más rápido, con módulos LPDDR5T, así como el almacenamiento UFS 4.1 Pro.

Seguramente una gran parte de ese buen rendimiento se explique con el ventilador integrado, que alcanza las 25.500 rpm. Otro de los grandes puntos a su favor lo encontramos en su batería, que tiene una capacidad muy elevada para un móvil de estas características. Hablamos de una capacidad de 8.400 mAh, suficiente para muchas horas de juego exigente, con todo el rendimiento que exigen los juegos más sofisticados con tratamiento especial de los gráficos y los efectos.

Esta batería además se carga con una potencia de 120 W, actualmente el techo de la industria en este tipo de grandes baterías. En cuanto a la cámara de fotos, que es algo a lo que no se presta mucha atención en estos segmentos, ofrece buenas prestaciones. Esta tiene dos sensores, el principal de 50 megapíxeles, junto a un ultra gran angular de la misma resolución. Delante, la cámara de 16 megapíxeles OmniVision puede ocultarse bajo la pantalla cuando no la utilizamos. Se estrena con Wifi 7, Bluetooth 5.3, NFC, salida de minijack y USB tipo C 3.2. Llega con Android 17 bajo la capa de personalización RedMagic OS 12.