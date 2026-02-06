MediaTek confirma la primera gran característica del Oppo Find X9s

Será su próximo buque insignia, aunque con la particularidad de que será un móvil más compacto y fácil de coger que los X9 tradicionales. Llevamos semanas conociendo filtraciones alrededor del esperado teléfono de Oppo, y parece que estamos cerca de su presentación. Y es que no ha sido Oppo esta vez, sino MediaTek, la que ha confirmado el enorme potencial de este nuevo smartphone de alta gama.

Estrenará el procesador más potente de MediaTek

Y es que en la presentación de su nuevo y más potente procesador, el MediaTek 9500s, la compañía china ha confirmado que el primer teléfono en contar con esta evolución de su chip será el Oppo Find X9s, por lo que será un móvil oficialmente más potente que los actuales Oppo Find X9 y X9 Pro, que cuentan con el MediaTek 9500, el chip en el que se basa el recientemente filtrado.

Por tanto, con este dato se confirma que estamos ante un auténtico tope de gama o buque insignia, con un potencial a la altura de lo que se espera de un móvil de estas características. Extraoficialmente, gracias a sucesivas filtraciones, hemos conocido en estas últimas semanas prácticamente la ficha técnica completa de este Oppo Find X9s.Y gracias a ellas sabemos que este móvil será más pequeño que sus hermanos de gama.

Porque tendrá una pantalla con diagonal de 6,33 pulgadas, ideal para compartir con el Pixel 10 Pro o el iPhone 17. Esta será de tecnología OLED, y tendrá una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco de 120Hz. La cámara de este teléfono será uno de sus aspectos más destacados, ya que será de los primeros móviles en contar con dos sensores de 200 megapíxeles.

En este caso tendrán esa resolución tanto el sensor principal, como el telefoto de periscopio, por lo que será una combinación única en el mercado. Además de estos dos sensores, ofrecerá también un ultra gran angular con una resolución de 50 megapíxeles. Delante, la cámara selfie tendrá la misma resolución de 50 megapíxeles, por lo que va a tener una de las cámaras más poderosas a pesar de su tamaño más compacto.

Otro aspecto en el que destacará será en la batería, que heredará de sus compañeros de gama, con una capacidad de nada menos que 7000 mAh. Un móvil que de momento solo sabemos que se lanzará en varios países asiáticos fuera de China, y que ignoramos si dará el salto a Europa, o lo hará solo el esperado modelo Ultra de esta gama Find X9. Sobre el nuevo MediaTek Dimensity 9500s, se sabe que al menos otro móvil, de Poco o Redmi, contará con él pronto. Es de esperar que la presentación de este Oppo se produzca en cuestión de días o semanas.