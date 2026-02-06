Descubren un dinosaurio herbívoro con una estructura defensiva única

Científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y sus socios internacionales han descubierto en China la piel fosilizada de un iguanodonte juvenil excepcionalmente bien conservado. El hallazgo ha permitido estudiar tejidos blandos preservados durante 125 millones de años, un caso muy poco común en el registro fósil.

Documentado desde hace 200 años, el grupo Iguanodontia se amplía con el descubrimiento de una especie completamente nueva, la primera conocida por presentar espinas con propiedades nunca observadas en dinosaurios.

Mediante escaneos de rayos X y secciones histológicas de alta resolución, los investigadores identificaron células de la piel que revelan la presencia de espinas cutáneas huecas que cubrían gran parte del cuerpo del animal.

Los autores del estudio que examina el fósil de Haolong dongi en el Museo Geológico de Anhui en Hefei, China. / © Thierry Hubin

Espinas con múltiples funciones

La nueva especie ha sido bautizada como Haolong dongi, en honor a Dong Zhiming, pionero de la paleontología china. Este dinosaurio espinoso era herbívoro y vivía bajo la presión de depredación de pequeños dinosaurios carnívoros.

Comparables en su función disuasoria a las de los puercoespines, sus apéndices representan una innovación evolutiva única. También pudieron haber desempeñado un papel en la termorregulación o en la percepción sensorial.

Hasta ahora, no existían pruebas que atestiguaran la presencia de tales espinas en los dinosaurios. Dado que el ejemplar de Haolong dongi es juvenil, queda por determinar si estas espinas también estaban presentes en los adultos.

Referencia:

Huang Jiandong et al. "Cellular-level preservation of cutaneous spikes in an Early Cretaceous iguanodontian dinosaur". Nature Ecology & Evolution.