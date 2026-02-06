El iPhone 17e podría presentarse este mismo mes de febrero, ¿con qué novedades?

El pasado 2025 Apple sorprendió a muchos dando por finalizada la gama de los iPhone SE, e inaugurando la de los modelos e. Este iPhone básicamente se ubica en el mismo lugar de la gama que los SE, pero llegaba con cambios masivos en el diseño, convirtiéndolo en un iPhone más actual y con poco que envidiar de sus hermanos mayores. Ahora se espera que la segunda generación de este modelo se estrene muy pronto, tanto como este mismo mes de febrero. Ahora no solo se ha filtrado su lanzamiento, sino sus tres grandes novedades.

¿Cuándo se va a presentar exactamente?

Desde Macwelt se remiten a fuentes en la cadena de suministro de Apple, para anticipar que el nuevo iPhone 17e se presentará durante este mes de febrero, concretamente el próximo día 19, a través de una nota de prensa, como suele hacer Apple con los dispositivos menores. Así que hay una fecha concreta, y se le puede dar bastante credibilidad, ya que su predecesor se lanzó precisamente a finales del mes de febrero de 2025, y tiene bastante coherencia.

¿Cómo va a ser el nuevo iPhone 17e?

Pues bien, una vez superado el shock que supuso su predecesor, que aumentó de manera espectacular el tamaño de pantalla, introdujo Face ID y otras muchas novedades, en esta ocasión lógicamente no podemos esperar algo tan sorprendente. Pero la realidad es que Apple sí que le va a dotar de suficientes novedades como para justificar su compra un año después de haber lanzado la primera generación.

Por otro lado, el medio nipón Mac Otakara ha desvelado que el diseño será prácticamente el mismo, y que contrariamente a lo filtrado antes, no contará con una isla dinámica, y sí de nuevo con la ceja tradicional del notch. Una de las grandes novedades tendrá que ver con su procesador, el nuevo Apple A19 que llevan los iPhone 17, que es garantía de máxima potencia. Y también estrenará el nuevo módem C1X de Apple, así como el chip N1 de conectividad inalámbrica.

Por lo que esta nueva generación se va a centrar sobre todo en el rendimiento y conectividad del dispositivo, haciéndola más potente y estable que en sus predecesores. Es de esperar, por tanto, que este año el iPhone 17e sea una versión de consolidación y confirmación. Y es que esto viene a confirmar precisamente que este teléfono ha funcionado bien para Apple, ya que con su franja de precio, de unos 700 euros, es la puerta de acceso de muchos consumidores al ecosistema de Apple.

Las últimas informaciones apuntan a que a partir del próximo año, Apple lanzará de forma simultánea, seguramente en febrero también, tanto el futuro iPhone 18e como el iPhone 18, que por primera vez se va a lanzar en después de los modelos Pro, que lo harán en septiembre de este año 2026, cuando precisamente se presentará el primer iPhone plegable, sin duda el más esperado en muchos años por los seguidores de los de Cupertino.