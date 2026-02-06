El síntoma nasal que podría ser una señal temprana de Parkinson años antes del diagnóstico

La enfermedad de Parkinson se manifiesta mediante numerosos síntomas además del característico temblor en brazos y manos. Estas señales varían y no siempre son las mismas en todas las personas que sufren esta afección. Y aunque los síntomas más frecuentes afectan principalmente la movilidad física, hay una señal de alerta más sutil que puede aparecer años antes que el resto. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, para algunas personas, uno de los primeros indicadores del Parkinson es la pérdida del olfato o anosmia. Este síntoma a veces se presenta varios años antes de que se desarrollen otros síntomas, incluyendo aquellos que afectan el movimiento. Por ejemplo, en Reino Unido, hasta el 95% de las personas que viven con esta enfermedad experimentan pérdida o disminución del sentido del olfato "en algún grado".

Si bien puede considerarse un síntoma oculto, las consecuencias son considerables para quienes ya no pueden percibir el aroma de sus comidas, lo que puede desencadenar problemas adicionales.

¿Estamos perdiendo el sentido del olfato? | KamranAydinov para Freepik

Dependemos del olfato para saborear los alimentos, por lo que una disminución del olfato puede provocar pérdida o aumento de peso. También puede afectar el estado de ánimo, las relaciones y la calidad de vida en general. Además, la pérdida del olfato puede afectar la seguridad.

Otros síntomas del Parkinson incluyen: