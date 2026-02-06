El mundo de la ciencia llora la muerte de Josefina Castellví, pionera de la Antártida

El mundo de la ciencia llora la muerte de la bióloga y oceanógrafa Josefina Castellví, directora de la primera base española en la Antártida, quien falleció el pasado lunes, 2 de febrero, en Barcelona a los 90 años.

En una época en la que las mujeres apenas tenían presencia en los laboratorios, Castellví (Barcelona, 1935) participó en la organización de la investigación española en la Antártida, en 1984, y dirigió la Base Antártica Española de la isla Livingston entre 1989 y 1997. Allí se encuentra el pico Castellví, nombrado así en su honor.

Fue también la delegada del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cataluña y directora del Instituto de Ciencias del Mar.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado el fallecimiento de la científica catalana: "Su legado en la ciencia, la investigación polar y la igualdad en la ciencia inspira a generaciones. Gracias por abrir caminos", ha escrito en la red social X.

También la consellería de Investigación y Universidades de la Generalitat ha mostrado su pesar por la muerte "de una de las grandes científicas catalanas", que a lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones, como la Medalla de Oro al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona (1996), la Medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico y Tecnológico de la Generalitat (1996), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2003) o el Premio de Medio Ambiente del Institut d’Estudis Catalans (2006).

"Hoy lloramos la pérdida de Josefina Castellví (...) Su legado científico, social y en favor de la sostenibilidad perdurará siempre. Gracias por todo", ha dicho en X la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

"La huella en la Antártida y su legado científico permanecerán siempre con nosotros", ha señalado la Red Vives de Universidades, que promueve la cohesión de la comunidad universitaria y que en 2016 otorgó a Castellví la Medalla de Honor de la institución.

Defensora del medioambiente

También los Mossos d'Esquadra han puesto en valor el legado que deja Castellví y han recordado que una de sus embarcaciones patrulla con su nombre "como símbolo de un compromiso rotundo, vivo y presente con la defensa de nuestro entorno marino".

Otras entidades e instituciones científicas como el CSIC, WWF o el Museo de la Ciencia CosmoCaixa han lamentado la muerte de esta pionera de la investigación antártica y referente científica. "Oceanógrafa brillante y ejemplo de determinación, abrió camino a generaciones de biólogos/as", ha subrayado el Colegio de Biólogos de Cataluña.

Retirada profesionalmente desde el año 2000, Josefina Castellví continuó durante muchos años vinculada a la difusión y la defensa del medioambiente y del continente antártico.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la creación de la Base Antártica española, Castellví fue protagonista del documental 'Los recuerdos de hielo', de Albert Solé, que permitió a la investigadora volver a pisar el continente blanco 25 años después y verlo por última vez.