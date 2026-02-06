ÚLTIMO LISTADO
Estos serán los últimos móviles y tabletas en actualizar a HyperOS 3
Xiaomi está preparando el despliegue final de su capa de personalización, cunado estos dispositivos la reciban, se dará por terminada la actualización.
La capa de personalización de Xiaomi se sigue actualizando con nuevas funcionalidades, todas ellas se canalizan a través de su tercera versión, que comenzó hace meses su despliegue final. Y decimos final porque ahora conocemos cuáles son los móviles que van a terminar este despliegue y, por tanto, los últimos que van a recibir esta versión de manera estable en los próximos días y semanas. La actualización actualmente se encuentra al 90% o 95% de completarse, y sabemos cuáles son esos smartphones y tabletas que faltan por actualizar.
Los dispositivos que faltan por actualizar
Gracias a medios como XiaomiTime hemos conocido con detalle cuáles son esos dispositivos que se van a actualizar en las próximas semanas, ya solo son un puñado, pero tienen derecho a actualizarse porque así lo anunció Xiaomi.
Móviles de las marcas Xiaomi y Redmi
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi 14R
- Redmi 15 4G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi A4
Móviles de la marca POCO
- POCO C85 4G
- POCO C85 5G
- POCO C75 5G
- POCO M7 5G
- POCO M7+
Tabletas
- Redmi Pad Pro en sus dos variantes
- POCO Pad
Como veis, no llegan a los 15 el número de dispositivos que están ya listos para recibir la nueva versión de HyperOS 3. Y es que recordemos que se trata de una capa basada en Android 16, y que bebe de este sistema operativo para ofrecernos diferentes novedades.
Como veis en el listado, se trata básicamente de modelos más veteranos o de gamas más asequibles, que suelen ser los últimos en actualizar cuando se encuentran dentro de los elegidos para recibirla en algún momento.
¿Cuándo recibirán el nuevo HyperOS 3?
Pues bien, aunque sabemos que deben recibir la actualización, hay que tener en cuenta que no va a ser algo inmediato. Pero los usuarios de estos smartphones y tabletas no van a tener que esperar en demasía para poder disfrutar de esta nueva versión de la capa de personalización. Concretamente, se espera que estos nuevos modelos se estrenen el próximo mes de marzo, al menos de aquí a entonces.
Por lo tanto, si tienes alguno de estos dispositivos, deberías esperar que se actualice desde ahora y a lo largo del próximo mes. Como mucho en un plazo de seis o siete semanas, lo que es poco para todo el tiempo que han tenido que esperar desde que comenzara el despliegue a mediados del mes de octubre. El último en recibir esta capa ha sido un móvil que no se vende aquí, al menos con ese nombre, ya que hablamos del Xiaomi 14 Civi, un móvil que destaca por un aspecto delgado y liviano.
