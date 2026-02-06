Estos serán los últimos móviles y tabletas en actualizar a HyperOS 3

La capa de personalización de Xiaomi se sigue actualizando con nuevas funcionalidades, todas ellas se canalizan a través de su tercera versión, que comenzó hace meses su despliegue final. Y decimos final porque ahora conocemos cuáles son los móviles que van a terminar este despliegue y, por tanto, los últimos que van a recibir esta versión de manera estable en los próximos días y semanas. La actualización actualmente se encuentra al 90% o 95% de completarse, y sabemos cuáles son esos smartphones y tabletas que faltan por actualizar.

Los dispositivos que faltan por actualizar

Gracias a medios como XiaomiTime hemos conocido con detalle cuáles son esos dispositivos que se van a actualizar en las próximas semanas, ya solo son un puñado, pero tienen derecho a actualizarse porque así lo anunció Xiaomi.

El nuevo HyperOS 3.0 | Xiaomi

Móviles de las marcas Xiaomi y Redmi

Xiaomi 13T

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi 14R

Redmi 15 4G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi A4

Móviles de la marca POCO

POCO C85 4G

POCO C85 5G

POCO C75 5G

POCO M7 5G

POCO M7+

Tabletas

Redmi Pad Pro en sus dos variantes

POCO Pad

Como veis, no llegan a los 15 el número de dispositivos que están ya listos para recibir la nueva versión de HyperOS 3. Y es que recordemos que se trata de una capa basada en Android 16, y que bebe de este sistema operativo para ofrecernos diferentes novedades.

Como veis en el listado, se trata básicamente de modelos más veteranos o de gamas más asequibles, que suelen ser los últimos en actualizar cuando se encuentran dentro de los elegidos para recibirla en algún momento.

¿Cuándo recibirán el nuevo HyperOS 3?

Pues bien, aunque sabemos que deben recibir la actualización, hay que tener en cuenta que no va a ser algo inmediato. Pero los usuarios de estos smartphones y tabletas no van a tener que esperar en demasía para poder disfrutar de esta nueva versión de la capa de personalización. Concretamente, se espera que estos nuevos modelos se estrenen el próximo mes de marzo, al menos de aquí a entonces.

Por lo tanto, si tienes alguno de estos dispositivos, deberías esperar que se actualice desde ahora y a lo largo del próximo mes. Como mucho en un plazo de seis o siete semanas, lo que es poco para todo el tiempo que han tenido que esperar desde que comenzara el despliegue a mediados del mes de octubre. El último en recibir esta capa ha sido un móvil que no se vende aquí, al menos con ese nombre, ya que hablamos del Xiaomi 14 Civi, un móvil que destaca por un aspecto delgado y liviano.