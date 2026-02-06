Hallan en el océano profundo de Argentina una medusa fantasma gigante de casi 11 metros

Un equipo de investigadores argentinos ha captado en video a una de las criaturas más misteriosas del océano profundo: una medusa fantasma gigante (Stygiomedusa gigantea) de casi 11 metros de largo frente a las costas del Mar Argentino. El hallazgo fue documentado durante una expedición oceanográfica que exploró zonas poco conocidas del Atlántico Sur, sorprendiendo incluso a los científicos más experimentados.

La campaña, denominada "Vida en los extremos", fue liderada por expertos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too). Durante más de un mes de trabajo, que incluyó inmersiones con un vehículo operado remotamente, los científicos recorrieron desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego en busca de vida marina poco estudiada.

La medusa fue registrada a unos 253 metros de profundidad en el talud continental argentino, una zona donde normalmente estas especies son mucho más difíciles de observar directamente. Su enorme tamaño y estructura la hacen única: mientras que su campana puede medir cerca de un metro de diámetro, sus cuatro brazos bucales pueden extenderse hasta los 10 metros, formando una silueta etérea que la ha hecho merecedora del apodo de "medusa fantasma". A diferencia de otras medusas, no posee tentáculos urticantes, sino que utiliza estos largos brazos para atrapar plancton y pequeños peces en las oscuras profundidades.

Este tipo de avistamientos es extremadamente raro. Desde que la especie fue descrita científicamente en 1910, solo se han documentado poco más de un centenar de registros en todo el mundo, lo que convierte a este encuentro en un evento excepcional para la biología marina.

Para los investigadores, este descubrimiento no solo pone de relieve la increíble biodiversidad que aún permanece oculta en los ecosistemas marinos profundos, sino que también subraya la importancia de continuar explorando estas regiones remotas.