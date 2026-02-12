La cámara del Oppo Find X9 Ultra aparece en una imagen real

Oppo está trabajando en completar su gama Find X9 con dos nuevos smartphones. Uno de ellos será el compacto Find X9s, que presumirá de una pantalla más pequeña, para los que quieren móviles más manejables. Mientras que el modelo Ultra se espera que llegue para ofrecer una de las mejores cámaras del mercado. Precisamente esta se ha filtrado ahora en una imagen, que nos muestra su aspecto en parte, debido a una funda que lo cubre para ocultar precisamente su diseño, pero que aun así nos permite apreciar los sensores.

Este es el Oppo Find X9 Ultra

Aunque la imagen que se ha filtrado ahora nos muestra el teléfono bajo una funda que lo cubre por completo, los orificios de la cámara están ahí para mostrarnos que la disposición de los sensores va a ser diferente a la de sus predecesores. Y es que si lo miramos junto al Find X8 Ultra, podemos apreciar que la cámara tiene ubicados los sensores de una forma muy diferente.

Mientras que en su sensor tiene tres sensores alineados al centro del módulo, con el periscopio en el centro, y un cuarto sensor en el extremo izquierdo del módulo, aquí vemos ciertas diferencias. Porque se puede ver que los cuatro sensores se encuentran esta vez ubicados en los puntos cardinales del módulo, tenemos uno en cada extremo, y aparentemente no hay ninguno en el centro de este, o eso es lo que nos hace creer esta funda que si para algo se ha diseñado es para confundirnos.

Pero todo apunta a que la disposición de los sensores va a ser totalmente diferente. Y es que este teléfono va a contar con una de las mejores cámaras de 2026. Se espera que cuenta con dos sensores de 200 megapíxeles, el principal un Sony LYT-901 con estabilizador óptico de imagen, y el segundo, un OmniVision, un telefoto de periscopio con zoom óptico de 3x. También tendremos un segundo telefoto de periscopio de 50 megapíxeles, así como un Samsung JN5 de 50 megapíxeles ultra gran angular.

Hablamos de nada menos que de cuatro de los sensores más grandes en una cámara en la actualidad, y que entre todos ellos suman 500 megapíxeles, algo sin duda inédito. Este potente móvil de alta gama contará con el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que el rendimiento está más que garantizado. Un modelo que llegará una vez más al mercado con un teleconvertidor que se acopla a la propia cámara, como hemos visto ya en otros modelos, como los de Xiaomi o Vivo.

Su batería volverá a ser tan grande como la de sus compañeros de gama, con una capacidad de 7000 mAh y una potencia de carga de 80W con cables y 50W sin cables. Precisamente hace unas horas hablábamos de su sucesor, el Find X10, que contaría con una batería aún más grande, de 8500mAh nada menos. Para terminar, se espera que la pantalla AMOLED tenga un tamaño de 6,82 pulgadas, con resolución 2K, así como tasa de refresco de 120Hz.