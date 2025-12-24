Estos render del iPhone Fold muestran su revolucionaria pantalla plegable sin arrugas

El próximo año esperamos que Apple presente por fin su primer smartphone plegable, siete años después de que Samsung hiciera lo propio. Y muchos podrán pensar qué sentido tiene irrumpir en un mercado que han dejado de lado durante tantos años. Pero parece que Apple se guarda un as en la manga con su plegable, ya que esperan que sea el revulsivo de esta categoría de smartphones acabando con uno de los grandes defectos de sus pantallas, la arruga. Ahora unos render nos muestran cómo sería el aspecto de este primer iPhone plegable.

El primer plegable sin arruga

Esa es la gran revolución que quiere implementar el primer iPhone plegable en su llegada al mercado de smartphones. De hecho, Samsung está desarrollando y fabricará las pantallas de este plegable, y ha conseguido hacer realidad los deseos de Apple, que el plegable no tenga arruga central en la pantalla. Y eso es lo que nos muestran los render de este plegable que no muestra precisamente ese aspecto único en el segmento.

Ha sido el popular filtrador Jon Prosser, de Front Page Tech, quien ha desvelado en un vídeo el diseño de este futuro plegable, que se muestra en dos imágenes con diferentes fondos de pantalla, y básicamente desde distintas perspectivas. Y en ambas se puede apreciar una pantalla totalmente plana, obviamente son render y nada que tenga un origen oficial, pero da por fin un aspecto medianamente real a algo que hemos venido conociendo en los últimos meses.

Además se confirma el llamativo factor de forma de este teléfono, con una pantalla cuadrada, con relación de aspecto de 4:3, más similar a la de los iPad originales. Y es que esta será una de sus señas de identidad. Por ello la pantalla tendrá una diagonal de 7,8 pulgadas plegable, y una pantalla externa secundaria mucho más pequeña de lo habitual, pero también más ancha, con una diagonal de 5,5 pulgadas, esto es algo que cambia por completo el segmento de los plegables Fold, porque apuesta más por una relación de aspecto similar a la de los iPad, tanto dentro como fuera.

Por lo demás, en el render también tenemos un diseño que nos recuerda mucho a los iPad, con marco de metal y bordes rectos, también similar a los iPhone 17. En la parte trasera, el aspecto es muy similar al del iPhone Air, pero con un sensor adicional, y que es sin duda cada vez más parecido a los Google Pixel, con un módulo de cámara en forma de pastilla y ovalado.

En el caso de este nuevo plegable no habrá cámara bajo la pantalla en el panel plegable, ni tampoco Face ID, sino que optará por recuperar un Touch ID, en este caso en el botón de encendido. Otras informaciones relativas a este plegable son los dos colores en que estará disponible, negro y blando, y su precio aproximado, que sería de entre los 2.000 y 2.500 dólares, veremos si llega también a España. Esto sería en septiembre de 2026.