La batería del iPhone 18 Pro será más grande que nunca, pero no te hagas demasiadas ilusiones

Quedan apenas tres meses para que Apple presente sus nuevos iPhone 18, la nueva generación de sus teléfonos, que com os podéis imaginar, vendrán cargados de novedades, aunque obviamente siempre podrán ser más sorprendentes. Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre los futuros teléfonos de la firma californiana, concretamente de su modelo Pro, que ahora sabemos que va a tener una batería más grande, pero eso sí, con matices importantes.

¿Cómo va a ser la batería de los iPhone 18 Pro?

Las informaciones vienen de una fuente extremadamente fiable, como es Digital Chat Station, que suele estar cerca de la cadena de suministro china, y ofrece detalles muy reveladores sobre futuros terminales. En este caso de Apple, y del iPhone 18 Pro, del que ha desvelado la capacidad de su batería, constatando que esta será mejor que la del modelo de la anterior generación, su predecesor.

Concretamente, ha desvelado que este modelo tendrá una batería de 4056mAh, y que la batería de la versión que se lance en Estados Unidos tendrá una de 4288mAh. Eso es un salto de capacidad, sí, pero no demasiado ambicioso si lo comparamos con la anterior generación. Concretamente, el iPhone 17 Pro tendrá una de 3988 mAh, por lo que el aumento es prácticamente testimonial.

Sí, será la batería más grande que haya tenido, pero hablamos de que la versión internacional apenas tendrá 68 mAh más, lo que es prácticamente nada, y se puede considerar como que se trata básicamente de la misma batería de su predecesor. Aunque es evidente que este mínimo aumento de la capacidad, unido a una mejor gestión de la energía por parte del procesador, va a ayudar a que la autonomía sea más elevada.

Este teléfono contará con el chip A20 Pro de Apple, y por tanto será el más eficiente que haya lanzado al firma hasta ahora, eso se nota y mucho en el consumo de energía, en un proceso de fabricación de 2nm. Así que bueno, no es que sea una gran mejora, pero al menos no hay golpes de timón extraños por parte de Apple, que va a optar por ofrecer una batería sólida y con una capacidad digna.

Aunque no nos engañemos, ya hay topes de gama de grandes fabricantes que tienen baterías el doble de grandes, o casi, de 7000mAh, por ejemplo en los Find X9 de Oppo, o incluso se esperan de 8000mAh en el caso de los Find X10. Pero ya sabemos que los iPhone juegan en otra liga, y que lo que parece muy poco, que sobre el papel lo es, con la gestión del software puede parece mucho más de lo que realmente es. Así que la realidad es que mient