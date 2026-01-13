Restablecer de fábrica no basta: cómo eliminar tus datos personales de verdad del móvil

Antes de vender o regalar un iPhone antiguo o cualquier otro teléfono, muchos usuarios cometen un error común: pensar que restaurarlo de fábrica borra por completo su información. Sin embargo, si no se siguen los pasos adecuados, el dispositivo puede conservar datos sensibles como fotos, contraseñas o mensajes. Por eso, es importante asegurarse de que el teléfono quede realmente limpio y desvinculado de tu cuenta.

El primer paso para dejar tu iPhone completamente limpio es cerrar sesión en iCloud. Esto desconecta el iPhone de tu Apple ID y evita bloqueos posteriores. Después, haz una copia de seguridad para no perder contactos, fotos o configuraciones.

En el caso de Android, cierra tu sesión en la cuenta de Google. Desde Ajustes > Contraseñas y cuentas, selecciona tu cuenta y toca Eliminar. Esto evita que el teléfono quede bloqueado por el sistema de protección FRP (Factory Reset Protection). Después, haz una copia de seguridad en Google Drive o en tu ordenador para conservar tus contactos, fotos y archivos importantes.

También conviene cerrar sesión manualmente en apps con datos personales, como WhatsApp o Netflix, y desvincular accesorios como AirPods, Apple Watch o vehículos con CarPlay y demás aplicaciones que tengan sesión iniciada.

Una vez hecho esto, elimina tus métodos de pago y los datos biométricos (Face ID o Touch ID), y recién entonces realiza el borrado completo desde Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenidoy ajustes.

Para Android, realiza el borrado completo desde Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecer valores de fábrica).

Cuando el teléfono se reinicie mostrando la pantalla de bienvenida, sabrás que está completamente limpio.

Por último, si el móvil va a ser vendido o regalado, también es buena idea retirar la tarjeta SIM y cualquier tarjeta microSD en el caso de Android, ya que pueden contener contactos, mensajes o archivos personales. Este paso, aunque sencillo, suele pasarse por alto y puede exponer información sensible sin que el usuario sea consciente. Dejar el dispositivo realmente vacío y desvinculado no solo protege tus datos, sino que facilita que el nuevo propietario lo configure desde cero sin incidencias.