Cómo grabar vídeos en el iPhone con las dos cámaras a la vez

Los iPhone 17 y iPhone Air cuentan con algunas funciones exclusivas, y una de ellas es Dual Capture, para grabar simultáneamente con la cámara trasera y la cámara frontal, generando un único vídeo en formato imagen dentro de imagen.

Y ahora que llegan las fechas navideñas, es una opción perfecta para hacer vídeos familiares sin que quedes fuera de plano. Vas a poder mostrar lo que ocurre delante de ti sin dejar de aparecer en pantalla.

Qué es el modo Dual Capture

Decir que es una función exclusiva de los iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air, y que Apple integra directamente en la app Cámara, con un funcionamiento sencillo.

La cámara del iPhone 13 Pro Max ya tiene botón para el modo macro | Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

La imagen principal corresponde a la cámara trasera, mientras que la cámara frontal aparece en una ventana más pequeña superpuesta. Todo queda registrado en un solo archivo de vídeo, listo para compartir con los tuyos o editar a tu gusto.

Y en los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, también tienes la posibilidad de cambiar de lente trasera durante la grabación, pasando del sensor principal al ultra gran angular o al teleobjetivo sin cortar el clip.

Cómo activar el modo Dual Capture paso a paso

Así que, viendo todo lo que ofrece, vamos a explicarte cómo usar el modo Dual Capture en tu iPhone. Para ello, sigue estos sencillos pasos.

Abre la aplicación Cámara en tu iPhone.

Desliza hasta el modo Vídeo.

Toca el icono de los puntos situado en la esquina superior derecha de la interfaz.

También puedes tocar de nuevo la opción Vídeo en el carrusel inferior para desplegar el menú.

Selecciona Dual Capture en el menú emergente.

Pulsa sobre el visor para confirmar el modo.

Toca el botón de grabación para empezar a grabar con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

Una vez activado por primera vez, aparecerá un nuevo icono en la esquina superior derecha que permite activar o desactivar Dual Capture rápidamente sin volver a abrir el menú.

Durante la grabación puedes hacer varias cosas útiles:

Cambiar de lente trasera en los modelos Pro sin detener el vídeo.

Mover la ventana de la cámara frontal arrastrándola con el dedo para que no tape información importante.

Elegir grabar en 1080p o 4K, a 24 o 30 fotogramas por segundo.

Eso sí, la posición de la ventana frontal se guarda tal cual en el vídeo final, y no es posible separar las grabaciones en dos archivos independientes. Ahora que ya sabes cómo usar el modo Dual Camera en tu iPhone 17 o iPhone Air, sácale partido a esta interesante función.