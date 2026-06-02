Adiós a los "simpa" de tus amigos, iOS 27 se ha propuesto acabar con ellos

Es una situación bastante cotidiana compartir los gastos de una cena o comida con los amigos o familiares, lo que no suele serlo tanto es que alguno de estos se marque un simpa y, con la excusa de que hemos adelantado el pago de la cuenta, porque somos muy generosos, hagan oídos sordos y terminen diluyendo en el tiempo el pago de lo que realmente se han comprometido a hacer. Ahora sabemos que iOS 27 quiere mediar en estas situaciones y ponérselo fácil al que adelanta el dinero.

La solución de Apple para repartir gastos con amigos y familiares

Ha sido desde Bloomberg donde han compartido esta nueva función que está a punto de ver la luz en iOS 27, que como sabéis, la próxima semana se vestirá de largo durante el WWDC 2026. Según estas informaciones, la nueva función formará parte de la app Wallet de Apple, y que nos permitirá de manera sencilla compartir la factura o cuenta con varios de nuestros amigos.

Para ello, esta solo nos demandará que le hagamos una foto al ticket en cuestión, y una vez hecha, será sencillo elegir los contactos de los partícipes en la comida o cena, y entonces, serán ellos quienes reciban la petición directa de pago, con la imagen de la factura o ticket de la que le pedimos amistosamente el pago.

Aquí la magia, supuestamente, girará en torno a la gestión del reparto de los cargos. Ya que se entiende que la aplicación leerá el tinket, y dividirá la cuenta entre el número de personas que hemos elegido, el número de contactos que están adjuntos a la petición. De tal forma que a cada uno de ellos solo les llegará la petición de la parte exacta que deben abonar de la cena, comida o evento en el que nos hayamos visto, y del que hemos adelantado el pago.

Es algo que se ha visto ya en otras apps financieras, y que desde luego hace mucho más sencillo para los usuarios de iOS repartir el coste de diferentes facturas o tickets. Una función que imaginamos se integrará a la perfección dentro de la app de wallet, y que seguramente con la nueva Apple Intelligence alimentada por Gemini nos ofrecerá la posibilidad de repartir automáticamente el ticket cuando este se fotografía con la app de cámara, quizás con un acceso directo a esta función directamente.

iOS 27 se presentará oficialmente el próximo lunes 8 de junio, en la keynote de la WWDC 2026, que podría ser la última comandada por Tim Cook. Como sabéis, John Ternus es el nuevo CEO de la compañía, y no será hasta el 1 de septiembre cuando tome las riendas oficialmente, por lo que ya será entonces, con la presentación de los iPhone 18, cuando le veamos dirigiendo la keynote más importante del año.

Hay mucha expectación por comprobar qué es lo que va a presentar Apple la semana que viene. Ya que se espera por fin, después de dos años, que Apple Intelligence sea tal y como nos lo avanzó la firma californiana. Sobre todo porque ahora está detrás de ella el Gemini de Google, y la capacidad de esta IA es infinitamente superior a la ofrecida hasta ahora por Apple.