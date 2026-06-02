Se filtra la primera imagen ¿real? del iPhone Ultra plegable

El primer iPhone plegable está más cerca que nunca, de hecho lo esperamos para el próximo mes de septiembre, y eso en términos tecnológicos es nada. Cada vez se filtran más materiales que nos anticipan su diseño, como en este caso en unas nuevas imágenes, que por fin lo muestran tan como es, con un aspecto muy real. Hablamos de una perspectiva que no habíamos tenido hasta ahora, y que nos resulta bastante interesante.

El aspecto real del iPhone Fold en una imagen

En la imagen que ha compartido Ice Universe, uno de los filtradores con mejor reputación del mercado de smartphones, podemos ver la imagen real de este iPhone plegable, y cuando decimos real, es la de alguien sosteniéndolo en la mano. Ahora bien, que se trate de un modelo real o de un dummy que solo recrea su aspecto exterior, eso ya no está claro, y es una buena señal de la fidelidad con la que se ha creado.

Obviamente vamos a asumir que se trata de un dummy del plegable, y que por tanto no es un teléfono funcional, solo recrea el aspecto externo, y eso no es poco. En este caso podemos ver un dispositivo con un diseño muy similar al visto en diferentes render, pero en este caso lo vemos yha acabado con un color blanco, lo parece en la foto, pero las fuentes aseguran que es plata. La pantalla externa se puede ver a través de uno de esos plásticos que se adhieren por estática al dispositivo.

Podemos ver que efectivamente el diseño es ultra ancho, que la pantalla tiene un tamaño mucho más pequeño del habitual en un plegable en su parte externa. Recordemos que esta no será de más de 5,5 pulgadas, lo que supone una de las diagonales más pequeñas dentro de un móvil en la actualidad, con la excepción de las 4 pulgadas de los modelos tipo Flip.

En la parte izquierda, se puede ver la cámara de fotos dentro de un módulo que parece enorme en comparación con el resto de la trasera, y que denota que efectivamente esta es bastante más reducida de lo habitual en un smartphone. Las dimensiones de este teléfono son llamativas, de 120,6 mm de alto y 167,6 mm de ancho cuando está desplegado. Mientras que una vez plegado, mide 9,23 mm de ancho, sin contar con la barriga de la cámara.

Se especula con que la gama de colores será bastante austera, solo tendremos un color plata, y un azul marino, esto último es lo más extravagantge que podemos esperar de Apple para este modelo. Parece que incluso los dummies ya nos avanzan que este teléfono está muy cerca de ser una realidad, y que probablemente lo conozcamos en la primera keynote con John Ternus al frente.