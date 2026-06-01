Nuevos Huawei Nova 16 Ultra y Nova 16 Pro: batería de 7000mAh, 200 megapíxeles y más

La firma china Huawei ha presentado sus nuevos móviles de gama media premium, unos terminales que en ciertos términos se pueden confundir con topes de gama, pero no nos llevemos a engaño. Son móviles muy potentes, pero que sobre todo en su precio son mucho más asequibles que un teléfono de altos vuelos. Y como suele ser habitual en el fabricante, nos ofrecen además un diseño mu original que no pasa en absolujto desapercibido, y que marca más bien tendencia para otros fabricantes.

Lo que ambos comparten

Estos dos teléfonos comparten una importante base técnica, como el procesador Kirin 9010S, el sistema operativo HarmonyOS 6.1, una enorme batería de 7000mAh con carga rápida mediante cables de 100W de potencia. Los dos cuentan con una pantalla OLED de 6.84 pulgadas con resolución 2856 x 1320, tasa de refresco adaptativa LTPO de 1-120Hz y protección Kunlun Glass.

El nuevo Huawei Nova 16 Ultra | Huawei

Sobre el software fotográfico, los dos ofrecen grabación de video 4K, herramientas de imagen y composición impulsadas por Inteligencia Artificial, y optimización de teleobjetivo. En definitiva, un potente ecosistema de IA para sacarle el máximo partido al teléfono. Como es habitual, llegan con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei sin los servicios ni apps de Google.

Ficha técnica del Huawei Nova 16 Ultra

Este es el modelo más avanzado de ambos, algo que ya nos invita a pensar ese apellido Ultra. Con él vamos a poder disfrutgar de una cámara de alto nivel, con un sensor de 200 megapíxeles RYYB con estabilizador óptico de imagen. Así como de un sensor teleobjetivo de periscopio de 50 megapíxeles, un macro de 50 megapíxeles y un sensor Red Maple, todo ello marca de la casa.

Delante, la cámara para hacer selfies es de 50 megapíxeles y también cuenta con una lente de color Red Maple. En este caso la carga se completa con soporte para carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 7.5W. Además ofrece llamadas por satélite, paginación por satélite, mensajería satelital bidireccional BeiDou, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, y control remoto por infrarrojos.

El modelo Nova añade una capa de exclusividad con su construcción en aleación de aluminio. Además es muy resistente, gracias a las certificaciones IP68 e IP69 frente al agua y el polvo, las más exigentes del mercado. El precio de este Huawei Nova 16 Ultra parte de los 595 euros al cambio.

Ficha técnica del Huawei Nova 16 Pro

Este modelo es el más accesible de los dos, pero como habéis visto por lo que comparten, ya es de por sí un móvil de altas prestaciones en su núcleo, el rendimiento, batería o pantalla. En este caso la cámara no es la misma, pero es muy similar desde luego, ya que nos ofrece una cámara principal con sensor de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un ultra gran angular macro de 50 megapíxeles.

La gran diferencia es que en este caso prescinde de los sensores Red Maple y especificaciones como la estabilización óptica de imagen. Otra diferencia es que la mensajería satelital se limita a eso, los mensajes, y no hay llamadas mediante satélite. En este caso la resistencia a los elementos se limita a IP65. Y eso sí, su precio es más accesible, ya que parte de 495 euros al cambio. Como es habitual, de momento se han lanzado en China, tocará esperar seguramente unas semanas a que lleguen a España. Veremos cuándo ocurre, porque de momento en España el modelo más reciente a la venta es el Huawei Nova 14 Pro.